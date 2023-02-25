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屏東中小聯運羽球賽打到深夜 議員：別讓孩子變成血汗羽球選手

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣中小聯運羽球賽昨日團體賽程超過12小時，因過度疲勞，選手依靠肌力帶保護膝蓋。記者張已亷／攝影
屏東縣中小聯運羽球賽昨日團體賽程超過12小時，因過度疲勞，選手依靠肌力帶保護膝蓋。記者張已亷／攝影

屏東中小學聯運羽球賽，24日起接連3天在屏東市鶴聲國中展開，首場團體賽程從上午8點一路打到今凌晨1點半左右，高強度賽程讓尚在發育期的選手大喊「吃不消」，有家長表示，大會應更改賽制，讓孩子有足夠休息時間，「場賽太多，孩子會受傷」。

屏東縣中小學聯合運動會旨在增進學生身心健康，24日表定早上8點到晚上7點舉行羽球男女團體組比賽，各路好手前來參賽，未料比賽馬拉松式地進行超過12小時，直到今日凌晨1點半左右才結束，遭家長批評賽程設計恐造成孩童受傷。

現場執行單位屏東縣體育會羽球委員會總幹事蕭良坤表示，此次賽制由屏東縣體育發展中心安排統籌，採雙淘汰制，昨日每組團體賽幾乎都打滿5場，再加上敗部復活延長加賽，才造成打到凌晨的狀況。

「小孩的健康、安全怎麼辦？我家住恆春，只能就近去鳳山休息」，徐姓家長質疑，超時讓孩子腳底板摩出水泡，膝蓋需要上肌力帶保護，且下個月就要到新竹打全中運資格賽，根本來不及修復疲勞。

昨天打到半夜1點，家住屏東市的童姓國中生表示，回到家整理盥洗後，已接近凌晨2點，今天一早還有賽程，睡眠時間不夠，擔心影響表現。

屏東縣議員李世斌今也在臉書發文「別讓選手變成血汗羽球選手」，他說，選手程度逐年提升，「打得激烈，沒辦法決出勝負，表定時間打不完」，有的要回枋寮、東港，今一早又要北上參加單打比賽，恐影響孩童發育。

他認為，體發中心及教育處應在明年做出調整，將比賽延長至4天、使用場地較多的場館、減少組數、拉長比賽間距，讓選手盡情發揮同時兼顧健康，「不能老是複製舊的，要從根本解決問題」。

屏東縣中小學聯運羽球賽，24日起接連3天在屏東市鶴聲國中展開。記者張已亷／攝影
屏東縣中小學聯運羽球賽，24日起接連3天在屏東市鶴聲國中展開。記者張已亷／攝影
屏東縣中小聯運羽球賽昨日團體賽程超過12小時，選手的腳底板摩出大面積水泡。記者張已亷／攝影
屏東縣中小聯運羽球賽昨日團體賽程超過12小時，選手的腳底板摩出大面積水泡。記者張已亷／攝影
屏東縣中小聯運羽球賽昨日打到深夜，今一早還是有不少選手，提起精神趕赴現場。記者張已亷／攝影
屏東縣中小聯運羽球賽昨日打到深夜，今一早還是有不少選手，提起精神趕赴現場。記者張已亷／攝影
屏東縣中小學聯運24日表定早上8點到晚上7點舉行羽球男女團體組比賽，未料比賽馬拉松式地進行超過12小時，直到今日凌晨1點半左右才結束。記者張已亷／攝影
屏東縣中小學聯運24日表定早上8點到晚上7點舉行羽球男女團體組比賽，未料比賽馬拉松式地進行超過12小時，直到今日凌晨1點半左右才結束。記者張已亷／攝影
屏東縣中小聯運羽球賽昨日打到深夜，今一早還是有不少選手，提起精神趕赴現場。記者張已亷／攝影
屏東縣中小聯運羽球賽昨日打到深夜，今一早還是有不少選手，提起精神趕赴現場。記者張已亷／攝影

羽球 全中運

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