屏東中小聯運羽球賽打到深夜 議員：別讓孩子變成血汗羽球選手

屏東中小學聯運羽球賽，24日起接連3天在屏東市鶴聲國中展開，首場團體賽程從上午8點一路打到今凌晨1點半左右，高強度賽程讓尚在發育期的選手大喊「吃不消」，有家長表示，大會應更改賽制，讓孩子有足夠休息時間，「場賽太多，孩子會受傷」。

屏東縣中小學聯合運動會旨在增進學生身心健康，24日表定早上8點到晚上7點舉行羽球男女團體組比賽，各路好手前來參賽，未料比賽馬拉松式地進行超過12小時，直到今日凌晨1點半左右才結束，遭家長批評賽程設計恐造成孩童受傷。

現場執行單位屏東縣體育會羽球委員會總幹事蕭良坤表示，此次賽制由屏東縣體育發展中心安排統籌，採雙淘汰制，昨日每組團體賽幾乎都打滿5場，再加上敗部復活延長加賽，才造成打到凌晨的狀況。

「小孩的健康、安全怎麼辦？我家住恆春，只能就近去鳳山休息」，徐姓家長質疑，超時讓孩子腳底板摩出水泡，膝蓋需要上肌力帶保護，且下個月就要到新竹打全中運資格賽，根本來不及修復疲勞。

昨天打到半夜1點，家住屏東市的童姓國中生表示，回到家整理盥洗後，已接近凌晨2點，今天一早還有賽程，睡眠時間不夠，擔心影響表現。

屏東縣議員李世斌今也在臉書發文「別讓選手變成血汗羽球選手」，他說，選手程度逐年提升，「打得激烈，沒辦法決出勝負，表定時間打不完」，有的要回枋寮、東港，今一早又要北上參加單打比賽，恐影響孩童發育。