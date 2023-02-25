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網球／墨瑞卡達網賽救5賽末點 睽違8個月再爭冠

中央社／ 綜合外電報導
英國名將墨瑞。 路透社
英國名將墨瑞。 路透社

35歲的英國名將墨瑞（Andy Murray）今天挽救5個賽末點，以6比0、3比6、7比6（8比6）擊敗捷克的萊赫茨卡，闖進卡達公開賽決賽，這是他8個月來首度能在世界職業網球協會（ATP）巡迴賽爭冠。

墨瑞擊敗萊赫茨卡（Jiri Lehecka）晉級後，接下來將與以6比4、7比6（9比7）擊落加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、世界排名第8的梅德維夫（Daniil Medvedev）爭冠。

曾兩度在此賽事奪冠的墨瑞說：「這是我生涯最不可思議的逆轉秀之一。我不知道自己是怎麼逆轉戰局的。」

墨瑞曾於2019年動了髖關節置換手術。

本週的比賽中，墨瑞每場比賽都打滿3盤，有兩次打到搶七。他說：「我的整個生涯從未有如此的經歷。」

兩度拿下溫布頓網球錦標賽冠軍的墨瑞說：「本週的結局可能會非常的不同。」

「我在真正重要、關鍵時刻所表現出來的東西，展現出我對比賽有信心與信念，而那些都是在我身上消失了好一陣子的東西。」

墨瑞上一次打進ATP巡迴賽冠軍戰是去年6月的斯圖加特（Stuttgart）網賽，他自2019年的安特衛普（Antwerp）網賽後，就再也沒有在ATP巡迴賽奪冠。墨瑞生涯兩度遭遇梅迪維夫，都是1盤也沒拿下就落敗。

梅迪維夫 阿里 Daniil Medvedev

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