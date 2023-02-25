體操／李智凱晉級體操世界盃鞍馬決賽 拚本季首面獎牌
「鞍馬王子」李智凱睽違8個月再度在國際賽亮相，這次在世界盃德國科特布斯站鞍馬資格賽以15.033分，名列第2，闖進決賽，將力拚本季首面獎牌。
「鞍馬王子」李智凱在東京奧運拿下鞍馬銀牌後，先是在2021年底完成終身大事，去年9月多了新身份，升格為人父。
不過，李智凱在東京奧運後僅參加過1場國際賽，就是去年6月亞錦賽，後來因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）錯過10月世界體操錦標賽。這次征戰在德國舉行的世界盃德國科特布斯站，資格賽難度為6.4分，總分獲得15.033分，排名第2，僅次於哈薩克選手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）15.200分。
李智凱晉級後，預計單項決賽將在當地時間25日下午登場，李智凱將尋求本季首面獎牌。
除了李智凱躋身決賽行列，跳馬好手曾為聖資格賽14.266分名列第7；「體操精靈」丁華恬在平衡木資格賽以13.633分、排名第2，雙雙挺進決賽。
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