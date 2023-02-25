快訊

全國缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題癥結3方面：藥價砍太深

不滿被說醜 新北某國中女學生撂人逼同窗下跪磕頭道歉

港名媛蔡天鳳慘死 好友曝前夫曾痛哭：為什麼報警前不通知我？

體操／李智凱晉級體操世界盃鞍馬決賽 拚本季首面獎牌

中央社／ 台北25日電
「鞍馬王子」李智凱。本報資料照片 陳麗薏
「鞍馬王子」李智凱。本報資料照片 陳麗薏

「鞍馬王子」李智凱睽違8個月再度在國際賽亮相，這次在世界盃德國科特布斯站鞍馬資格賽以15.033分，名列第2，闖進決賽，將力拚本季首面獎牌。

「鞍馬王子」李智凱在東京奧運拿下鞍馬銀牌後，先是在2021年底完成終身大事，去年9月多了新身份，升格為人父。

不過，李智凱在東京奧運後僅參加過1場國際賽，就是去年6月亞錦賽，後來因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）錯過10月世界體操錦標賽。這次征戰在德國舉行的世界盃德國科特布斯站，資格賽難度為6.4分，總分獲得15.033分，排名第2，僅次於哈薩克選手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）15.200分。

李智凱晉級後，預計單項決賽將在當地時間25日下午登場，李智凱將尋求本季首面獎牌。

除了李智凱躋身決賽行列，跳馬好手曾為聖資格賽14.266分名列第7；「體操精靈」丁華恬在平衡木資格賽以13.633分、排名第2，雙雙挺進決賽。

李智凱 丁華恬

延伸閱讀

UBA／佛光驟死戰退北市大 連12年晉級4強

經典賽／祭品文來了！小商人：中華隊晉級東京發千份雞排

體操／唐嘉鴻因召回測驗受傷 體育署發話了：這是訓練一環

體操／還我公道！東奧國手唐嘉鴻痛訴被召回國訓測驗 致肌腱全斷亞運報銷

相關新聞

足球／中華女足返台 足協理事長王麟祥接機表慰勞 

中華女足在日前前往紐西蘭參加2023世足賽洲際附加賽後，於今天清晨6點平安返國，而本周在補選中新上任的足球協會理事長王麟...

杜拜女網／詹家姊妹挺進決賽 將力拚近3年半合拍首冠

我國女雙姐妹檔詹詠然、詹皓晴今天在WTA 1000的杜拜女網賽女雙4強賽，遭遇第3種子美國卡胡琪（Desirae Kra...

桌球／WTT支線賽 黃怡樺奪女單亞軍

38歲台灣桌球老將黃怡樺今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第2站女單決賽，以7比11、5比11、6比11不...

網球／許育修扳倒頭號種子 闖班加羅爾挑戰賽男雙決賽

台灣網球好手許育修今天在印度班加羅爾挑戰賽（Bengaluru Open）男子雙打4強戰，攜手韓國選手鄭允成，以6比4、...

屏東中小聯運羽球賽打到深夜 議員：別讓孩子變成血汗羽球選手

屏東中小學聯運羽球賽，24日起接連3天在屏東市鶴聲國中展開，首場團體賽程從上午8點一路打到今凌晨1點半左右，高強度賽程讓...

備戰全中運 三重高中黃潮鴻破新北市中運紀錄

新北市中等學校運動會昨落幕，有17人次破10項大會紀錄，其中三重高中高一學生黃潮鴻，以擲標槍項目刷新高男組大會紀錄。教育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦