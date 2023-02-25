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備戰全中運 三重高中黃潮鴻破新北市中運紀錄

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市112年中等學校運動會昨落幕。圖／新北教育局提供
新北市112年中等學校運動會昨落幕。圖／新北教育局提供

新北市中等學校運動會昨落幕，有17人次破10項大會紀錄，其中三重高中高一學生黃潮鴻，以擲標槍項目刷新高男組大會紀錄。教育局長張明文說，選手為即將到來的全中運做好準備，期許新北各代表隊選手持續備戰。

教育局說，新北112年中等學校運動會去年由網球項目揭開序幕，接續進行柔道、射箭、跆拳道等共9項競賽種類，由田徑競賽種類劃下句點。並在高女組4x100公尺混合式接力決賽、高男組100公尺仰式決賽、200公尺混合式決賽、50公尺蝶式決賽；國男組100公尺自由式決賽、50公尺仰式決賽，田徑類高男組10000公尺競走決賽、800公尺決賽、擲標槍決賽；國女甲5000公尺競走決賽，共10項17人破大會紀錄。

其中，三重高中黃潮鴻，今年以70.05公尺打破大會高男組擲標槍的紀錄。教練黃婉婷說，雖然這不是黃潮鴻的最佳成績，但近期他有改善的動作，未來會持續加強比賽的技術動作。

另外，游泳種類國男組100公尺自由式項目決賽競賽激烈，康橋中學陳彥甯、新泰國中林柏樂、林口國中黃崇皓三人，分別以55秒20、55秒86、55秒96，同場打破大會紀錄。

新北市112年中等學校運動會昨落幕，三重高中高一學生黃潮鴻，以擲標槍項目刷新高男組大會紀錄。圖／新北教育局提供
新北市112年中等學校運動會昨落幕，三重高中高一學生黃潮鴻，以擲標槍項目刷新高男組大會紀錄。圖／新北教育局提供

田徑 全中運 跆拳道

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