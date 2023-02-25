足球／中華女足返台 足協理事長王麟祥接機表慰勞 

中華女足在日前前往紐西蘭參加2023世足賽洲際附加賽後，於今天清晨6點平安返國，而本周在補選中新上任的足球協會理事長王麟祥親自到桃園機場接機，迎接女足隊並表達慰勞之意，嘉許這段時間女足隊為爭取世界盃參賽非常辛苦，也允諾未來協會只要資源允許，必定會提供各種更好的福利給國家隊球員。

中華足協表示，女足國家隊到紐西蘭爭取世界盃雖未成功，但長達大半年備戰的確也非常辛苦，接下來今年還有明年巴黎奧運會外賽，9月杭州亞運等重要國際比賽進行，女足在上屆雅加達亞運獲第4名，經過這次世界盃資格賽備戰和表現，杭州亞運成績仍有可期。

王麟祥於22日當選新任足協理事長，今天一大清早就自己輕車到桃園機場接機，迎接接任後第一支國家隊征戰返國，就是希望親自對全體隊職員表達嘉許肯定，更承諾未來協會只要資源足夠條件情況，絕對會提供各種更好的福利給球員。