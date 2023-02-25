桌球／WTT支線賽 黃怡樺奪女單亞軍

中央社／ 台北25日電
黃怡樺。圖／聯合報系資料照片
黃怡樺。圖／聯合報系資料照片

38歲台灣桌球老將黃怡樺今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第2站女單決賽，以7比11、5比11、6比11不敵中國小將覃予萱，以亞軍作收。

身為國家隊的常客黃怡樺，近年來已逐漸退居幕後擔任教練，世界排名曾在2011年來到生涯最高的17名，她過去曾參與4屆奧運，而過去5屆亞運，更是僅缺席2018年那屆，今年將是她第5度踏上亞運舞台，堪稱台灣桌壇的「不老傳奇」。

黃怡樺目前世界排名151名，這次在德國舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）支線賽杜塞道夫第一站與徒弟黃愉偼在女雙項目封后，第2站則在女單項目有所突破，前4輪合計僅失2局，闖進4強賽，再以3比2扳倒頭號種子、德國華裔女將單曉娜。

黃怡樺生涯首度挺進WTT決賽，就連過去國際桌球總會（ITTF）巡迴賽時期也未曾躋身女單決賽行列。

黃怡樺決賽對手為出生於2006年的中國小將覃予萱，兩人相差超過20歲，曾在去年兩度交手，雙方各拿1勝，這次在決賽碰頭，剛開賽黃怡樺頻頻發生失誤，以0比8落後，儘管曾追成7比10，但未能再下一城，首局以7比11棄守。

次局黃怡樺一度以3比1領先，但隨後遭遇亂流，連丟6分，以5比11讓出次局。

黃怡樺第3局受制於對手犀利攻勢，多次被迫回擊出界，陷入0比5落後，儘管靠著對手回球掛網，追成2分差，依舊未能扭轉劣勢，以6比11落敗，拿下亞軍。

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