網球／許育修扳倒頭號種子 闖班加羅爾挑戰賽男雙決賽

台灣網球好手許育修今天在印度班加羅爾挑戰賽（Bengaluru Open）男子雙打4強戰，攜手韓國選手鄭允成，以6比4、6比4扳倒頭號種子澳洲組合波爾曼斯與普賽爾，晉級決賽。

許育修單、雙打雙線作戰，而「台灣一哥」曾俊欣要尋求衛冕男子單打冠軍，兩人日前在男單16強碰頭，激戰3盤，由曾俊欣勝出。

不過，許育修在男雙與鄭允成合作，連過2關，以一盤未失之姿挺進4強，迎戰波爾曼斯（MarcPolmans）與普賽爾（Max Purcell），普賽爾曾3度闖進大滿貫雙打決賽。

「台韓組合」連2盤發球局都一局未失，以兩個6比4力挫對手；男雙決賽預計明天登場，「台韓組合」將與印度組合錢德拉塞卡（Anirudh Chandrasekar）與普拉雄特（N Vijay Sundar Prashanth）爭奪冠軍。

另外，曾俊欣稍早在男單8強賽以1比6、2比6不敵塞爾維亞選手梅傑多維奇（Hamad Medjedovic），無緣晉級。