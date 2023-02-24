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杜拜女網／詹家姊妹挺進決賽 將力拚近3年半合拍首冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
詹詠然(左)與詹皓晴。 詹詠然姊妹提供
詹詠然(左)與詹皓晴。 詹詠然姊妹提供

我國女雙姐妹檔詹詠然詹皓晴今天在WTA 1000的杜拜女網賽女雙4強賽，遭遇第3種子美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs），最終以6：1、4：6、10：4勝出，挺進到冠軍賽。

曾在2019年攜手闖進杜拜女網賽4強的詹詠然／詹皓晴，今年再度攜手征戰一路過關斬將，包括在8強賽擊敗頭號種子的美國組合皮古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff），睽違4年重返4強。

而今天面對第3種子的美荷組合，詹家姊妹在首盤就打出強勢開局，開賽後就率先破發並取得3：0領先，首盤也僅花35分鐘就以6：1先下一城。

第二盤卡胡琪／素爾絲展開反撲，開盤後同樣拉出3：0攻勢，儘管詹家姊妹一度追到4：4平手，但第10局再度遭到破發，以4：6遭到扳平。

決勝超級搶十，兩組人馬一度拉鋸戰成4：4平手，但詹家姊妹也頂住壓力隨後連拿6分關門，以10：4勝出，搶下冠軍賽門票，接下來將與烏克蘭克奇諾（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）以及俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）之戰的勝者爭冠，挑戰自2019年泛太平洋網球公開賽後，近3年半來姐妹合拍首冠。

詹詠然(左)與詹皓晴。 詹詠然姊妹提供
詹詠然(左)與詹皓晴。 詹詠然姊妹提供

詹皓晴 詹詠然 羅斯

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