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跆拳道／加拿大品勢公開賽 中華隊獲2金3銀1銅

中央社／ 台北24日電
加拿大品勢公開賽，中華隊獲2金3銀1銅。 中華跆拳道協會
加拿大品勢公開賽，中華隊獲2金3銀1銅。 中華跆拳道協會

中華跆拳道品勢代表隊今天在加拿大公開賽傳出捷報，合計拿下2金3銀1銅，而馬允中、黃靖彤、徐語澤除了男團奪金外，在個人或混雙項目也獲得銀牌。

2023年跆拳道加拿大公開賽在溫哥華舉行，分為品勢和對打項目，台灣跆拳道品勢、對打代表隊分批出發，並在19日和21日抵達當地。

馬允中去年在世界跆拳道品勢錦標賽公認品勢混雙摘金，斬獲生涯首面世錦賽金牌，他這次不僅在男子公認品勢個人賽獲得銀牌，在男團賽事也有所收穫，與黃靖彤、徐語澤聯手拿下金牌。

代表隊除了公認品勢男子團體和個人賽均有獎牌入袋外，李婕瑜在女子個人賽也囊括1面銅牌。

自由品勢部分，共進帳1金2銀，陳歆雅在女子個人賽奪金，而徐語澤在男子個人賽摘銀，混雙黃靖彤與李婕瑜以銀牌作收。

台灣品勢代表隊這次派出6名選手，都未空手而歸，接下來將輪到對打項目登場，2018年亞運金牌得主蘇柏亞以及去年世錦賽銅牌的小將黃映瑄都有參賽，有機會再推升獎牌數。

東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎此役並未參賽，近期赴泰國移地訓練的她，預計今天返台，為接下來3月美國、荷蘭、比利時公開賽以及中國無錫大滿貫賽資格賽做準備。

跆拳道 世錦賽 羅嘉翎

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