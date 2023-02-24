運彩線上投注回饋金擬下修 運彩公會：實虛共好政策

第三屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，分別在台中、台北及高雄各舉辦一場，討論第三屆運彩網路會員招募回饋金從5.25%微調為5%。中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇說，他和中華民國彩券販賣人員職業工會全國聯合會理事長林文進感謝體育署規劃第三屆運動彩券「實虛共好政策」，兼顧實體店面及網路行銷的佣金的均衡。

由威剛科技與台灣運彩公司共同舉辦的第三屆運動彩券經銷商遴選及管理要點座談會，台中場2月20日登場、台北場2月22日登場，高雄場2月23日登場，每場開放150人參加，開放讓與會人士討論發言，全程錄影錄音。

何昱奇說，隨著網路時代來臨，實體店面受到的衝擊遠遠大於網路會員招募，根據資料顯示網路行銷約有35%是集中少數經銷商的收入，為避免影響實體市場，故第三屆運彩網路會員招募回饋金從5.25%微調整為5%，其中3%直接回饋給招募該會員的經銷商，另外的2%全部平均回饋給全體經銷商。

何昱奇認為，此政策兼顧實虛共好，因為年輕世代來臨，使用數位化是未來的趨勢，合法運動彩券跟上時代的同時也能兼顧整體店面的收入來源，感謝體育署的規劃方案，公商團體表示全力支持。