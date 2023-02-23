田徑／黃金右臂鄭兆村復出就達亞運標 教練觀戰鬆口氣
在110年全運會結束後就因為右手肘韌帶傷勢進入漫長復健期的我國男子標槍好手鄭兆村，今天在高雄舉行的港都盃復出，並在第一次試擲就擲出79公尺65的佳績，一舉達到杭州亞運參賽標準，最終他也以79公尺87摘金，復出首秀就驚豔全場。
在東京奧運前夕就出現右手肘韌帶傷勢的鄭兆村，當年奧運與後來賽事都持續帶傷上陣，在成績也不如預期的情況下，他於前年11月宣布進行韌帶重建手術，一度讓他的亞運計畫生變。
不過在杭州亞運因為疫情延期一年的情況下，也讓鄭兆村重燃希望，今天登場的港都盃男子標槍決賽也是他睽違1年4個多月後再度出賽，並且在首擲就有超過79公尺的佳績，而他前一次擲超過如此成績，已經是109年的全國田徑錦標賽。
對於鄭兆村復出首戰就有如此佳績，教練薛聖融透露，在過去一段練習時鄭兆村就約有77至78公尺的成績，不過在今天第一次試擲前，仍是讓在一旁觀戰的他相當緊張，「還沒有正式丟之前，真的很緊張，會想到很多事情，還被旁邊教練說我臉色怎麼那麼難看，當時心裡一直說著保平安、保平安，第一擲出去後，瞬間心情差很多，也鬆了口氣。」
鄭兆村也在復出首戰就如願超越亞運參賽標準78公尺50，薛聖融說：「他這次比賽前就設定要達標，因為依照他的個性，肯定不想要是被徵召參賽，所以想要自己拚出來，比賽前他的野心很大，但我也跟他說，野心大是好事，但也要保護自己。」
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