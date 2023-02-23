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港都盃／余雅倩擲破全國紀錄 國內大賽也達成大滿貫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
余雅倩今天在港都盃擲出65公尺21打破自己所保持的全國紀錄。圖／中華民國田徑協會提供
余雅倩今天在港都盃擲出65公尺21打破自己所保持的全國紀錄。圖／中華民國田徑協會提供

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，今天在高雄舉行的2023年港都盃全國田徑錦標賽中，在公開女子鏈球決賽於第二擲擲出65公尺21的成績，打破自己所保持的原全國紀錄64公尺34，加上日前的台北市春季盃擲出64公尺16打破大會紀錄，也完成個人在國內重大賽事搶下大會紀錄「大滿貫」的目標。

過去兩年已經兩度刷新全國紀錄的余雅倩，今年開季前兩場比賽也維持高檔狀態，先是在春季盃擲出64公尺16打破大會紀錄，今天登場的港都盃她更是在第二擲擲出65公尺21，將自己所保持的全國紀錄向前推進了超過80公分。

而在今年春季盃與港都盃都順利打破大會紀錄後，余雅倩也已經成為國內全國性重大盃賽的所有女子鏈球大會紀錄保持人，達成了去年設下的「大滿貫」成就。

對於在開季的第二場比賽就刷新大會紀錄，余雅倩教練張銘煌指出，確實是出乎意料外的結果，「她今天的表現讓我有點驚訝，所以兩擲結束破全國紀錄後，我們也見好就收，畢竟要拿捏好她的強度，賽後也要跟她進行討論，針對未來訓練和賽事進行安排。」

張銘煌指出，在今年冬訓期間特別針對余雅倩的體能和技術上的缺失進行修正，也希望利用國內賽事來驗收，目標則是鎖定9月登場的亞運，而在田徑協會的協助下，她也有望在4月前往美國以賽代訓，並爭取7月世錦賽的積分。

余雅倩 田徑 世錦賽

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