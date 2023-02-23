運動場館查核 合格率近9成

為確保民眾運動安全及消費權益，教育部體育署與地方政府共同協助在新冠肺炎疫情期間推動運動場館各項防疫措施及辦理運動場館查核業務，今天體育署副署長洪志昌公布111年度的查核結果，全國納入查核的公私立運動場館業者計有1426家，平均合格率近9成。

運動設施組組長許馨文表示，111年度運動場館查核對象涵蓋游泳池、健身中心、販售健身教練課程及發行禮券的運動場館業者，338家游泳池

合格率百分之92.01，503家健身中心合格率百分之88.47，470家販售健身教練課程合格率百分之89.57，115家發行禮券合格率百分之89.57。

體育署111年度也有針對販售健身教練課程之運動場館業者辦理查核，合格率已趨近9成，顯見地方政府對於輔導運動場館業者符合定型化契約規範的努力，體育署亦將協助地方政府逐年增加查核家數，並積極輔導不合格業者改善。

根據體育署資料，本次查核於統計業者不合格項目中，游泳池以未符合建管、消防、空氣品質管理、商業登記等相關法規的違規情形最多；健身中心招募會員定型化契約查核，以業者未於契約依規定明確記載營業時間內所提供之各項服務內容的違規情形最多；健身教練服務定型化契約查核中，以業者未依規定載明對消費者資格條件之約定、契約總金額、服務堂數、繳費時間、繳款方式等資訊於契約的違規情形最多；運動場館業者發行之禮券查核中，則以禮券正反面未明確未記載發行人、面額、使用方式等應記載事項之違規情形最多。

111年度運動場館查核報告，已於教育部體育署官網公布，民眾可至查核公告訊息項下查看。消費者前往公、私立運動場館游泳及運動，或簽訂定型化契約前，也可先上網確認是否為查核合格業者。

體育署提醒消費者在購買健身教練課程、禮券或加入健身中心會員前，應注意禮券或契約內容是否符合相關定型化契約應記載及不得記載事項之規範，簽約前應衡量自身時間、體力及經濟能力是否許可，並仔細審閱契約內容。