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格鬥／Meta執行長祖克柏教練來台 26日登擂台尋求5連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
祖克柏格鬥教練吳仲凱（左）睽違3年後將再度登台。圖／WOTD提供
祖克柏格鬥教練吳仲凱（左）睽違3年後將再度登台。圖／WOTD提供

綜合格鬥賽事「WOTD-ETD 09」，將於26日於台北體育館盛大開戰，這也是疫情解禁後時隔3年終於再度有國外格鬥高手來台踢館，其中身為臉書創辦人、Meta CEO祖克柏（Mark Zuckerberg）的貼身教練「影子」吳仲凱也是3年後再度來台尋求5連勝。

本屆「WOTD-ETD 09」賽事共有40多場精采絕倫的「鐵籠搏擊」和「綜合格鬥」對戰，在疫情解禁後，今年特別邀請來自美國、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓以及全台各地的戰將們，站上擂台捉對廝殺，爭奪鐵籠內最高榮耀，WOTD系列賽重新接受國外各國格鬥好手的挑戰。

而本場的壓軸主賽，更邀請到台灣MMA界的超級明星 「影子」吳仲凱，自2020年之後再度回台參加職業MMA賽事，他將對上兇悍的菲律賓RSF冠軍「燃燒彈」金柏特（Kimbert），吳仲凱在2020年「WOTD-ETD 03」打下4站全勝無敵戰績，今年將尋求個人在WOTD的5連勝。

吳仲凱日前指導Meta執行長祖克柏訓練的影片，在IG上瘋傳600多萬次，更引起全球格鬥迷對吳仲凱的關注；目前職業戰績6勝4敗，常以鬼魅般的影子步法，搭配狙擊手一般精準的拳腿打擊壓制對手；長年在美國修練格鬥技的吳仲凱，睽違3年再度返台，將會帶給大家超脫以往的精彩演出。

本屆「綜合格鬥」主賽，由美國的阿諾德（Christopher Arnold）跨量級對戰台灣選手余至誠，阿諾德目前在東南亞地區業餘MMA中量級排名第一，目前在本系列賽已取得5勝1敗；而「Baby Monster」余至誠目前業餘MMA戰績3勝3敗，雖然扛著88公斤量級的壯碩身軀，但拳腳犀利身法靈動，更曾在WOTD-ETD 06時重拳擊倒並降伏對手。

綜合格鬥羽量級備受矚目的賽事，由代表iFighting 進行勢格鬥運動館的林禾順迎戰海外強將－來自新加坡知名格鬥戰隊Evolve MMA代表隊的好手林鎮騰對上地主台將林禾順；而鐵籠鐵籠搏擊方面，則是由代表范Sir格鬥學院以及新竹格鬥的陳昀霆，對上來自新加坡Evolve MMA道館的Javier Ng。

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