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足球／女足世界盃32強出爐 巴拿馬搭晉級末班車

中央社／ 雯台北23日電
巴拿馬(右)取得晉級女足世界盃會內賽資格。 新華社
巴拿馬(右)取得晉級女足世界盃會內賽資格。 新華社

2023紐澳女足世界盃「10搶3」洲際附加賽今天落幕，在海地、葡萄牙晉級後，巴拿馬以1比0擊敗巴拉圭，32強隊伍全數出爐，世界盃將於7月20日登場。

2023紐澳世界盃從以往24隊擴增至32隊，隨著參賽隊伍大部分都已底定，想要前進世界盃只剩「10搶3」洲際附加賽機會。

昨天A、B組展開附加賽最終輪賽事，海地以2比1擊敗智利，而葡萄牙同樣以2比1力挫喀麥隆，前進會內賽。

台灣女足這次被分到C組，也是近32年以來距離世界盃舞台最近的一次，可惜附加賽首戰在2比0領先情況下，被巴拉圭扳平，延長賽尾聲又錯失12碼球絕殺機會，兩隊歷經PK大戰才分出勝負，台灣女足以2比4飲恨。

巴拉圭前進附加賽最終輪，今天與巴拿馬交手，巴拿馬靠著瓦德拉馬（Lineth Isabel Cedeño Valderrama）第75分鐘破門，而這一球也價值連城，幫助巴拿馬搶下最後一張世界盃入場券。

值得一提的是，海地、葡萄牙、巴拿馬最後3支透過附加賽晉級會內賽的隊伍都有個共通點，均是隊史首度前進世界盃。

海地加入D組英格蘭、丹麥和中國的行列，而D組以英格蘭實力最強，曾拿下2022年歐洲盃冠軍。

葡萄牙與美國、越南、荷蘭則同屬E組，其中衛冕軍美國隊實力堅強，隊史包攬4座冠軍，在過去8屆世界盃就占半數。

搭上末班車的巴拿馬則是落入F組，同組的對手則有法國、牙買加與巴西。

32強隊伍全數出爐後，女足世界盃開幕戰將於7月20日登場，由地主紐西蘭迎戰挪威。

世界盃32隊分成8組，取前2晉級16強，參賽隊伍包括A組紐西蘭、挪威、菲律賓、瑞士；B組澳洲、愛爾蘭、奈及利亞、加拿大；C組西班牙、哥斯大黎加、尚比亞、日本：G組瑞典、南非、義大利、阿根廷；H組德國、哥倫比亞、韓國、摩洛哥。

英格蘭 瓦德

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