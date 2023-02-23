快訊

李玟暴瘦後再入院 揭48年來身體缺陷「靠一條腿支撑」

財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快艇衝浪陳美彤穩居世界第一 攜手女兒陳宥蓁續寫佳績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
浪花母女檔Kimberly陳美彤（左）與Jocelyn陳宥蓁（右）。圖／星予公關提供
浪花母女檔Kimberly陳美彤（左）與Jocelyn陳宥蓁（右）。圖／星予公關提供

台灣快艇衝浪女神陳美彤在最新公佈的CWSA國際排名報告中，以總積分417.67，穩居Masters Women Surf組別世界第一，而女兒陳宥蓁雖然才15歲，也陸續在幾項國際大賽中表現出色，擠進Amateur Women Surf組別第8強，成為當中年紀最小的世界排名選手。

陳美彤非常以女兒為榮，她表示：「我覺得我是另類虎媽，因為我都帶頭不斷挑戰自我，他也跟著一起熱血，這就是所謂的『虎母無犬女』吧。」陳美彤將於5月18至22日前往日本參加世界滑水總會舉辦的WWA Wakesurf JAPAN OPEN 日本快艇衝浪公開賽，期待持續展現水上英姿。

陳美彤投入滑水運動將近十年，不僅榮獲國手榮譽及國際選手資格，還是專業健身教練及潛水員，滑水生涯全項目榮獲21金、21銀、10銅。自去年4月躍升Masters Women Surf組別世界第一後，一路保持領先，當中曾因代表台灣赴南韓比亞錦賽不幸染疫，大病一場解隔後隨即回水上參加CWSA亞洲賽，身體尚未恢復下僅奪銅牌，好在她在CWSA參賽資歷豐富表現穩定，年度總積分417.67，仍然超越第二名的俄羅斯選手和第三名的美國選手，持續保持Masters一姊地位。

陳宥蓁跟著媽媽熱血，11歲開始訓練比賽，母女約會不是逛街、喝下午茶，而是滑水、健身、潛水等運動，陳宥蓁不到5年已是浪頭上的亮眼新星美少女，在滑水領域斬獲10金、9銀、3銅，攻佔Amateur Women Surf組別世界排名第8強，展現初生之犢不畏虎的氣勢。

陳美彤不斷以自身為榜樣，在各個領域勇敢挑戰自我，不只在社群媒體上引起廣大迴響，受影響最深的就是周邊親友與孩子。她在臉書「Kimberly的熱血人生」上分享自己的親子教養觀：「時代不同了，想要拉近親子距離，身為父母不能只是在食衣住行上照顧和滿足他們，更要努力充實自己，並且保有活力，成為孩子身心靈各方面生活的啟發者與領頭羊。」

快艇 衝浪 羅斯

延伸閱讀

NBA／傳喬治促成衛少加盟 快艇總裁：傾聽各方後的決定

NBA／衛少感受在快艇被需要 泰隆魯：會給他球權

NBA／快艇新三巨頭成形 喬治興奮發文：一起衝吧！

NBA／衛少買斷合約將轉戰快艇 聯手雙星組新三巨頭

相關新聞

網球／想去美國打「陽光雙賽」 球王約克維奇申請特例中

澳往後重返世界球王寶座的約克維奇（Novak Djokovic），過去曾因拒打新冠肺炎疫苗鬧出風波，也因此錯過多項賽事，近日他表示已經向美國當局請求特別允許，希望沒有打疫苗也能入境參加「陽光雙賽」。

羽球／戴資穎拚全英賽第四冠 同組強碰辛度、何冰嬌

超級1000系列全英公開賽將於3月14日登場，日前籤表出爐，其中以女單第三小區競爭最激烈，有台灣羽球一姊戴資穎、印度好手辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）以及中國好手何冰嬌要來爭奪

快艇衝浪陳美彤穩居世界第一 攜手女兒陳宥蓁續寫佳績

台灣快艇衝浪女神陳美彤在最新公佈的CWSA國際排名報告中，以總積分417.67，穩居Masters Women Surf...

向全球30歲以上運動咖招手 南韓5月辦亞太先進運動會

2023年亞太先進運動會將在5月12至20日在南韓全羅北道舉行，為期9天的賽事共舉辦26種運動種類，比賽設在全北14個城...

足球／中華隊大勝巴布亞紐幾內亞 總教練：如洗三溫暖

在前一場女子世足賽洲際附加賽於PK大戰不敵巴拉圭後，中華女足隊今天仍重振旗鼓在國際友誼賽中出戰世界排名第51名的巴布亞紐...

杜拜女網／對頭號種子連拿9局！詹家姊妹勇闖4強

我國女網好手詹皓晴，上月澳網8強遭美國組合皮古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff）擊落，相隔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦