羽球／戴資穎備戰全英賽 同組強碰辛度、何冰嬌

超級1000系列全英公開賽將於3月14日登場，日前籤表出爐，其中以女單第三小區競爭最激烈，有台灣羽球一姊戴資穎、印度好手辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu）以及中國好手何冰嬌要來爭奪四強名額。

BWF世界羽球聯盟官網發出觀戰重點，女單部分點出目前的世界球后山口茜以及世界第二的南韓好手安洗瑩，是女單選手中近況相當好的，她們兩人分屬第一、第二種子，在四強前將不會直接對決，報導指出她們是否能會師決賽相當值得關注。

身為第三種子的戴資穎首戰將對戰世界排名21的韓國女將金佳恩，到了八強就有可能和辛德胡或何冰嬌交手，對此中國大陸媒體則表示「何冰嬌要晉級四強需要擊敗久未露面的戴資穎，難度還是有點大的。」

此次全英公開賽除了戴資穎參賽外，女單部分還有「交大學霸」許玟琪、白馭珀，男單部分王子維、周天成同屬第二小區，若兩位順利出線將會在八強上演「台灣內戰」。男雙部分則有李洋搭配王齊麟、李哲輝搭配楊博軒、盧敬堯與楊博涵組合。