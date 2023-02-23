向全球30歲以上運動咖招手 南韓5月辦亞太先進運動會
2023年亞太先進運動會將在5月12至20日在南韓全羅北道舉行，為期9天的賽事共舉辦26種運動種類，比賽設在全北14個城鎮共42個運動場館，歡迎全球30歲以上的退役運動員和業餘俱樂部成員參賽。
今年賽事主題是「享受運動，玩樂生命」，全北亞太先進運動會籌委會主席金寬永表示，本屆賽事並非純粹的運動會，而是一個讓世界各地人士藉著運動比賽，進行文化旅遊交流的節日盛會。
亞太先進運動會是為實踐奧林匹克憲章中全民運動的理念，第一屆賽事2018年在馬來西亞檳城舉行。先進運動會並非以國家為單位，開放給個人運動員參與，只要年齡超過30歲，喜歡運動，不論性別、種族、宗教信仰，都可自由報名參與。
報名日期自即日起至3月12日止，大會指出，參賽者自付機票、食宿費用，但機場到賽場及賽場到住宿的交通安排將由大會負責，也將獲得邀請函以便申請簽證。參賽者將獲得背包、T恤和運動水壺等紀念品，以及相當於5萬韓元的抵用券，陪同者也有一萬韓元，另外還可獲得一日旅遊券。
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