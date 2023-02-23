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網球／想去美國打「陽光雙賽」 球王約克維奇申請特例中

聯合新聞網／ 綜合報導
球王約克維奇（Novak Djokovic）向美國提出特別許可，希望沒有打疫苗也能入境參賽。 美聯社
球王約克維奇（Novak Djokovic）向美國提出特別許可，希望沒有打疫苗也能入境參賽。 美聯社

澳往後重返世界球王寶座的約克維奇（Novak Djokovic），過去曾因拒打新冠肺炎疫苗鬧出風波，也因此錯過多項賽事，近日他表示已經向美國當局請求特別允許，希望沒有打疫苗也能入境參加「陽光雙賽」。

根據美國現行政策，除了未滿兩歲嬰幼兒外，其餘外籍旅客需完整接種至少兩劑以上並超過14天，這項入境規定至少會持續到4月中旬。而印地安泉公開賽將於3月6至19日舉行，邁阿密公開賽則在3月20日至4月2日登場，外界稱兩項賽事為「陽光雙賽」，若這份特殊許可沒有下來，就意味著約克維奇無法參加這兩項ATP1000等級的名人賽。

約克維奇目前正在貝爾格勒備戰下周的杜拜網球錦標賽，他也表示美國的特別許可皆在進行中，非常渴望能到美國。他也表示：「非常感謝印地安泉和邁阿密賽事主辦方的公開支持，他們希望我能夠參加比賽。」

去年澳洲網球公開賽約克維奇就因為疫苗問題而被拒絕入境，今年放寬條件後，他於1月重返墨爾本賽場，並拿下生涯第22座大滿貫冠軍，追平了西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的紀錄。

約克維奇

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