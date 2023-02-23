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杜拜女網／對頭號種子連拿9局！詹家姊妹勇闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹家姊妹闖進杜拜女網賽4強。圖／劉雪貞提供
詹家姊妹闖進杜拜女網賽4強。圖／劉雪貞提供

我國女網好手詹皓晴，上月澳網8強遭美國組合皮古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff）擊落，相隔一個月馬上復仇，台灣時間昨天深夜她和姊姊詹詠然只花1小時又3分鐘就擊落名列頭號種子的美國組合，相隔4年重返杜拜女網賽4強。

皮古拉和高芙都是單、雙打雙棲的好手，皮古拉目前排名高居世界第3、高芙排世界第6，雙打兩人也分居第4和第2，前一站剛在多哈女網賽封后，今年澳網也打進4強，8強戰更是以兩個6：1輕取詹皓晴和中國大陸女將楊釗煊組成的海峽組合。

杜拜再碰頭，詹皓晴改搭姊姊詹詠然，姊妹倆首盤就打出氣勢，美國組合只有一下場的第一個發球局保發，接續詹家姊妹就連破3局，橫掃6局下以6：1先下一城。

第二盤詹家姊妹第2局就破發成功，拉出3：0領先後一路保持優勢，最終就在跨盤連拿9局下以6：3拿下勝利。

詹皓晴2018年聯手楊釗煊拍下杜拜女網賽金盃，今年和姊姊擊落頭號種子闖4強，下戰將碰列第3種子的美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／荷蘭素爾絲（Demi Schuurs）和羅馬尼亞妮可拉絲克（Monica Niculescu）／比利時齊默爾曼（Kimberley Zimmermann）勝家。

詹皓晴 高芙 澳網

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