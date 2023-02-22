射擊／世界盃開羅站 吳佳穎、田家榛25公尺手槍淘汰
在埃及舉行的射擊世界盃開羅站，今天進行女子25公尺火藥槍快射項目，台灣好手田家榛，以579分總排名第13，「證件妹」吳佳穎以576分排第18，都無緣晉級決賽。
女子25公尺火藥槍分兩階段舉辦，昨天先進行的慢射，台灣2女將都表現失常，田家榛在3輪分別射下94、97、94分，總分285分排在第30名；吳佳穎則分別射下91、95、93分總分279分、排名第43名。
今天進行的3輪快射，吳佳穎不但恢復水準，還以98、100、99分總分297在快射項目並列第1，只可惜昨天的慢射落後差距太大，和快射分數加總後，總排名僅排在第18名。
至於田家榛的3輪快射，同樣射下97、100、97分總分294的高水準成績，但是和慢射加總後，總排名也只有排名第13名，2人都無緣晉級8強決賽。
吳佳穎在年初斯洛維尼亞大獎賽奪10公尺空氣手槍銀牌，再來轉戰世界盃印尼站，在女子25公尺火藥槍獲得第4，這次是在開羅站獲得10公尺空氣手槍第4。
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