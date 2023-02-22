足球／海地女足踢倒智利 首度搶下世界盃門票

海地今天在紐西蘭舉行的附加賽中以2比1擊敗智利，首度獲得參加國際足總女子世界盃的資格。

法新社報導，海地加入英格蘭、丹麥和中國的行列，成為紐西蘭和澳洲共同主辦的世界盃D組一員。

世界排名第55的海地將於7月22日在澳洲布里斯本（Brisbane）首役迎戰歐洲冠軍英格蘭。

今天的比賽中，效力於法國漢斯體育俱樂部（Stadede Reims）的海地中場女將杜莫奈（Melchie Dumornay）在中場結束前率先破網，為海地取得領先。

19歲的杜莫奈在傷停補時冷靜踢進一球，這是她在此役攻進的第二球，讓海地取得2比0領先。智利在比賽結束前攻進一球，但已無力回天。

這場比賽是決定世界盃會內賽最後名額的3場附加賽之一，並由海地率先傳出捷報，搶下會內賽門票。

葡萄牙今天晚間會在紐西蘭漢密爾頓（Hamilton）對決喀麥隆，爭搶第2張門票。勝者將加入衛冕冠軍的美國、2019年進入決賽的荷蘭和越南的行列，成為世界盃E組一員。

最後1張會內賽門票將在明天由巴拉圭決戰巴拿馬敲定。勝者將在世界盃F組與法國、牙買加和巴西相遇。