田徑／田協頒發亞洲室內賽破紀錄獎金 期許亞運再創佳績

中華民國田徑協會副理事長朱文慶今天代表理事長葉政彥，與秘書長王景成一同在國家訓練運動中心，為日前在第10屆亞洲室內田徑錦標賽打破全國紀錄的跳遠選手林昱堂、三級跳遠選手李允辰頒發破紀錄獎金，並期許選手能夠在今年的亞運會中再創佳績。

第10屆亞洲室內田徑錦標賽日前在哈薩克舉行，我國4名參賽好手也都創下佳績，其中李允辰在男子三級跳遠以16公尺28奪下第6名，並打破由乃慧芳保持33年的全國室內紀錄15公尺69；至於林昱堂則是在男子跳遠決賽以8公尺02成績順利摘金，同時也改寫侯育伯的原全國室內紀錄7公尺83。

而今天田協副理事長朱文慶也代表理事長葉政彥，在秘書長王景成陪同下，於國訓中心頒發破全國紀錄獎金予林昱堂3萬元、李允辰2萬元、教練蔡易達2萬5000元，並鼓勵且期許選手可以於今年的亞運會中奪得佳績。