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足球／不只辦比賽還要行銷 王麟祥談秘書長人選重人和

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
新任中華足球協會理事長王麟祥。記者劉肇育／攝影
新任中華足球協會理事長王麟祥。記者劉肇育／攝影

中華足球協會今天舉行第13屆第一次臨時會員大會進行理事長補選，最終過去曾在媒體擔任要職的王麟祥以22票擊敗前台中市議員陳世凱的18票當選，對於將成為國內足球推廣的舵手，王麟祥當選後也不斷強調「人和」的重要性，希望能結合各方的力量一同推廣。

媒體人出生的王麟祥當選足協理事長後表示，自己過去一直對於足球有關心，現在上任後也將會利用最短的時間了解足協的架構，並希望結合自己擅長的行銷能力來推廣國內足球，「足球需要行銷，不能只有為了辦賽事，台灣所有體育都需要觀眾，怎麼樣培養觀眾，讓球員愈來愈受重視。」

除了國內足球的推廣外，王麟祥也指出如何提升我國足球排名將會是一大任務，而這就需要結合各界的力量來一起推動，「我們不要讓台灣在足球知名度愈來愈淡化，最大期待就是所有會員、理事要合作，一個人是不夠的，真的要合作，要一心一德，不可離心離德，不然誰來都沒有幫助。這個選舉贏了不代表什麼，還要與剩下18人好好溝通與合作。」

對於新任秘書長的人選，王麟祥也再一次強調了人和的重要性，「秘書長人選還要溝通，要找有興趣、熱忱的，人選問題會再跟理事會來溝通，最重要就是人和才能做事。」

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