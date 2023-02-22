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足球／足協理事長改選王麟祥出線 盼結合媒體背景推廣

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
王麟祥（右5）當選中華足協理事長。記者劉肇育／攝影
王麟祥（右5）當選中華足協理事長。記者劉肇育／攝影

中華足協在今天舉行第13屆第一次臨時會員大會，針對鄭文燦請辭後的理事長空缺進行補選，最終由宜蘭縣體育會足球委員會推薦的王麟祥以22票擊敗由台中市足球未來發展協會推派的陳世凱，將接下推廣我國足球發展的重擔。

中華足協在去年10月進行理監事改選，由桃園市市長鄭文燦接下前理事長邱義仁的棒子，不過在鄭文燦於今年1月請辭並入閣成為行政院副院長後，中華足協也必須依照規定趕在45天內進行改選。

而在僅有王麟祥、陳世凱兩人報名參選的情況下，今天中華足協也舉行第13屆第一次臨時會員大會進行理事長改選，並由中華足協40席團體會員進行投票，本次補選也受國際足球總會（FIFA）重視並派官員前來視察投票過程，最終由王麟祥以22票擊敗陳世凱的18票當選，接任足協理事長。

服務於中華民國文化休閒運動協會的王麟祥，是由宜蘭縣體育會足球委員會推薦參選，曾擔任華視總經理、TVBS執行董事以及年代網際事股份有限公司董事長，過去曾是足球員的他在當選後也表示，「我一直在從事媒體事業，也希望把媒體跟運動行銷與足球賽事綑綁在一起，讓我們足球文化能夠在台灣推廣，繼續壯大。」

中華足協

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