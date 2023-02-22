羽球／3對3也略懂！戴資穎「鬥拍」當魔王

不是只有籃球有3對3，羽球前「世界球后」戴資穎也略懂，更是她私藏訓練遊戲，今年4月8日她還將在高雄衛武營接受各路好手挑戰，邀請球迷一同感受新型態羽球賽的熱血快感。

羽球界的3對3是由1顆羽球、1張網、6支球拍的格網競技，是最能展現羽球好手敏捷與團隊合作的玩法，也是戴資穎平常訓練時的調劑與日常。這次投入新型態賽事「Red Bull鬥拍」，邀請更多人來體驗鬥拍樂趣。

「對我來說，『鬥拍』不只能訓練反應速度與疾速手感，更重要的是它可以有更多的來回與刺激性，這是單雙打做不到的事情！」小戴說，平時訓練是以單打為主，3對3是不同類型的訓練方式，也是種調整方式，可以訓練跑動和反應速度，在超快速的來回擊球中，也可以訓練擊球的「手感」。

「鬥拍」之所以會吸引戴資穎，其實就是好玩又刺激，「好玩，是很好玩的！」戴資穎強調，平時不只是會跟爸爸球隊裡的叔叔伯伯們來上一局

「鬥拍」，在國訓中心時，偶爾也會跟專業選手們來上一場，算是選手之間的休閒娛樂。