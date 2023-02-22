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杜拜女網／挺過兩盤搶7大戰 詹家姊妹闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹家姊妹經過近2小時激戰晉級8強，直接穿球衣前往選手之夜。圖／劉雪貞提供
詹家姊妹經過近2小時激戰晉級8強，直接穿球衣前往選手之夜。圖／劉雪貞提供

杜拜女網賽合體的詹家姊妹詹皓晴／詹詠然，台灣時間今天凌晨通過「搶7」大戰考驗，直落2拍下俄羅斯卡琳斯卡婭（Anna Kaliskaya）、2019年法網奪亞軍的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）組合，勇闖8強，下一戰將遭遇列頭號種子的美國組合皮古拉（Jessica Pegula）／高芙（Coco Gauff）。

詹家姊妹首輪就打過一盤「搶7」，今天碰俄捷組合，詹家姊妹第7局雖遭破，但第10局也回破，將戰局逼進「搶7」；「搶7」中詹家姊妹一路領先，雖在6：2時遭對手連趕3分，仍在第4個盤末點把握住，以7：6（7：5）先下一城。

第二盤呈現破發大戰，兩軍各有4個發球局失手，包括詹家姊妹第12局的「賽末發球局」，雙方再度進入「搶7」；詹家姊妹這次先陷入1：5落後，但連追4分扳平，再瓦解對手一個盤末點，最終在第2個結束比賽機會拿下勝利，以7：6（9：7）拿到8強門票。

經過近2小時激戰勝出的詹家姊妹，下一戰將強碰頭號種子；詹皓晴今年澳網搭擋中國大陸女將楊釗煊，8強正是敗給單、雙打排名都出色的皮古拉／高芙，兩位美國女將上周並完成杜哈女網賽衛冕，詹皓晴轉戰杜拜改和姊姊聯手，力拚「復仇」搶4強資格。

詹皓晴 高芙 澳網

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