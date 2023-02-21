足球／足協理事長候選人明年選立委？陳世凱澄清

中華足協理事長補選將於明天投票，兩名參選人分別是王麟祥和陳世凱將正面對決，其中前台中市議員陳世凱被指出明年將參選立委，他透過社群平台澄清，沒有參選一事。

陳世凱2010年當選台中市議員，之後連任3屆，去年決定不參選，之後擔任台中市長候選人蔡其昌競選總部的發言人，此次在台中市足球未來發展協會推薦下參選足協理事長。

原本中華足球協會理事長鄭文燦，去年12月30日向足協理監事會具文提出書面辭呈，今年1月底已接任行政院副院長，足協依規定將在45天內由會員大會選出新的理事長，明天下午進行的理事長補選將選出新任大家長。

足球人出身的王麟祥曾任華視總經理、TVBS執行董事和年代董事長，和足球圈連結不多的陳世凱也出面參選，成意外的候選人。

有基層足球教練暗指，陳世凱明年將參選立委，若他當選，明年勢必又要補選，「我們得讓政客一直侮辱我們的足球？」

陳世凱稍晚透過社群澄清，他寫下：「感謝大家抬舉，最近有傳言說我要選立委，無論是善意還是惡意，都感謝大家的抬舉。結論是，我只想好好完成，現在面對的所有事務，沒有要參選立委！」