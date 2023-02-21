國標舞／暌違3年回歸 台北公開賽228舞動小巨蛋

每年2月28日在台北小巨蛋舉辦的「國標舞亞巡賽 台北公開賽」，暌違3年重磅回歸，全新耗資70多萬元打磨的國標舞地板將首度亮相，將有約3百位世界頂級好手來台參賽，爭取將近300萬元高額獎金。

國標舞亞巡賽由台北市政府體育局及社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，是世界唯一的國標舞巡迴賽，台北公開賽更是全國唯一吸引世界冠軍自掏腰包買機票來台灣參賽的公開賽。本活動為世界積分賽、擁有鑽石級評審、提供將近300萬元高額獎金，還有世界一流的小巨蛋場館，都是讓各國選手踴躍參與的原因。

本活動報名至今已有來自台灣、澳洲、奧地利、亞塞拜然、加拿大、中國大陸、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、英國、芬蘭、德國、冰島、義大利、日本、哈薩克、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、泰國、烏克蘭、美國、澳門特別行政區及香港特別行政區等近30個國家及地區、約300位的世界級國標舞好手來台參賽，主辦單位另安排6對世界巨星以6首表演舞作為壓軸演出。

世界舞蹈組織總會（World Dance Organization，簡寫WDO）會長布茲卡斯（Arunas Buzikas）親自訪台與國內好手共襄盛舉，他說：「台北已經成為國標舞亞巡賽重要的一站，最好的舞者與表演在2月28日於台北小巨蛋共同競技。」

體育局局長王泓翔表示，因新冠肺炎疫情而停辦3年的賽事今年恢復辦理，期待能有更多市民前來觀賞精彩比賽。