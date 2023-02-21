快訊

合約灌水騙上億 彰銀、華南等4銀行9人勾結詐貸集團遭約談

2024沒被提名又會離開國民黨？ 「她」要郭台銘給答案

花500元中大樂透3.31億！台彩總經理曝：得主是20多歲高帥陽光男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國標舞／暌違3年回歸 台北公開賽228舞動小巨蛋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王甯弘（左）和劉怡微探戈舞姿。圖／蜂巢行銷提供
王甯弘（左）和劉怡微探戈舞姿。圖／蜂巢行銷提供

每年2月28日在台北小巨蛋舉辦的「國標舞亞巡賽 台北公開賽」，暌違3年重磅回歸，全新耗資70多萬元打磨的國標舞地板將首度亮相，將有約3百位世界頂級好手來台參賽，爭取將近300萬元高額獎金。

國標舞亞巡賽由台北市政府體育局及社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，是世界唯一的國標舞巡迴賽，台北公開賽更是全國唯一吸引世界冠軍自掏腰包買機票來台灣參賽的公開賽。本活動為世界積分賽、擁有鑽石級評審、提供將近300萬元高額獎金，還有世界一流的小巨蛋場館，都是讓各國選手踴躍參與的原因。

本活動報名至今已有來自台灣、澳洲、奧地利、亞塞拜然、加拿大、中國大陸、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、英國、芬蘭、德國、冰島、義大利、日本、哈薩克、馬來西亞、波蘭、俄羅斯、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、泰國、烏克蘭、美國、澳門特別行政區及香港特別行政區等近30個國家及地區、約300位的世界級國標舞好手來台參賽，主辦單位另安排6對世界巨星以6首表演舞作為壓軸演出。

世界舞蹈組織總會（World Dance Organization，簡寫WDO）會長布茲卡斯（Arunas Buzikas）親自訪台與國內好手共襄盛舉，他說：「台北已經成為國標舞亞巡賽重要的一站，最好的舞者與表演在2月28日於台北小巨蛋共同競技。」

體育局局長王泓翔表示，因新冠肺炎疫情而停辦3年的賽事今年恢復辦理，期待能有更多市民前來觀賞精彩比賽。

羅斯 克羅埃西亞

延伸閱讀

不接電話被小S嗆爆 青峰不忍了揭內幕

專訪／「寧可被說有整也不要醜死」蔡秋鳳認靠醫美凍齡

同時5萬人搶！告五人賣票「大當機」主辦認：超乎預期

告五人跳級攻蛋　今賣票結果出爐粉絲傻眼了

相關新聞

國標舞／暌違3年回歸 台北公開賽228舞動小巨蛋

每年2月28日在台北小巨蛋舉辦的「國標舞亞巡賽 台北公開賽」，暌違3年重磅回歸，全新耗資70多萬元打磨的國標舞地板將首度...

自行車／培養領騎達人 澎管處辦研習30學員受益

為推動澎湖低碳觀光綠色旅遊，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處昨天特別辦理「領騎服務人員培訓課程」，計有觀光、旅遊及自行車...

網球／在位最久球王 約克維奇空前紀錄倒數

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）已締造網壇多項紀錄，本周他再樹立新障礙，他先以377周追平德...

智利女泳將克服恐懼 泳渡南冰洋2.5公里第一人

智利有「冰上美人魚」之稱的女泳將耶南德茲（BarbaraHernandez）成為在接近冰點的南冰洋泳渡25公里的史上第一...

高球／俞俊安膝傷動刀 休息3個月暫別美巡

台灣男子美巡賽高爾夫好手俞俊安上週在健身房訓練時意外弄傷左膝半月軟骨，不得已開刀治療，手術已經順利完成，預計要休息3個月

禁雙俄參加巴黎奧運 美、英、法等30國承諾支持

英國政府發表聲明表示，包括美國、英國、法國在內的超過30個國家，今天承諾會支持禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加包括2024巴...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦