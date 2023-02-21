自行車／培養領騎達人 澎管處辦研習30學員受益

為推動澎湖低碳觀光綠色旅遊，交通部觀光局澎湖國家風景區管理處昨天特別辦理「領騎服務人員培訓課程」，計有觀光、旅遊及自行車協會等30位學員全程參與並獲頒研習證書，為澎湖發展永續旅遊向前邁進一大步。

課程邀請專業體能訓練教練胡程鈞，傳授包括自行車騎乘的暖身以及抽筋自解等緊急狀況時的防護技能，台灣專業領騎達人陳永進則以個人經驗講授從領騎服務變成觀光大使的新力路程；下午時段由澎湖在地自行車旅遊達人許秋珍進行澎湖觀光資源、導覽解說實用技巧等分享，並由處長許宗民率領戶外課程，實地進行澎湖到菊島自行車多元路線的踩踏，藉以強化領騎夥伴之專業技能，讓每一位學員都成為專業自行車領騎達人。

本日實地騎行還有一大亮點，就是在澎南自行車休憩站搶先欣賞享譽國際的洪易量身打造自行車主題之作品「追風海島，潮遊澎湖]」藝術品，他以數字「15」代表1市5鄉的澎湖島嶼，並搭配繽紛活潑的色彩，表現多元在地元素和濃厚的人文氣息，而流線形曲面的金黃色錢鰻構成英文字母「L」，搭配車輪內含澎湖二字構成的「OVE」，以及似「潮」字的「湖」，描繪頭戴著天人菊的幸福遊客，「愛(Love)追風」是一件很「潮」的事，讓日後自行車車友騎乘澎南路線多一個休息、拍照打卡的超夯景點。

澎管處表示，自3月1日起到6月30日止，以自行車方式到澎湖旅遊5人以上的團體，透過報名表單就可享有免費專業自行車領騎達人服務，歡迎民眾透過雙腳感受澎湖之美。