網球／在位最久球王 約克維奇空前紀錄倒數

塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）已締造網壇多項紀錄，本周他再樹立新障礙，他先以377周追平德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）的世界第一「在位」最久周數，下周就將以378周成為紀錄保持人。

35歲的小約今年澳網打下破紀錄的第10冠，生涯第22座大滿貫入手，讓他重返世界第一，個人第7次坐上球王寶座。

本周小約繼續以7070分續坐球王寶座，不過後有追兵，因傷缺席澳網的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），傷後回歸第一站立刻在阿根廷摘冠，本周積分以6480分緊追，希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以5640分排名第3。

曾任世界球王的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）也剛在鹿特丹奪下生涯第16座冠軍，讓他排名重返世界前10，來到第8位。

小約目前22冠和和去年澳網奪冠的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）並列男網最多；若加上1000分名人賽冠軍和ATP年終賽冠軍數，他大賽冠軍數共66座，也領先「三巨頭」的納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。