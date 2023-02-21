禁雙俄參加巴黎奧運 美、英、法等30國承諾支持

英國政府發表聲明表示，包括美國、英國、法國在內的超過30個國家，今天承諾會支持禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加包括2024巴黎奧運在內的國際體育賽事。

路透社報導，此舉增加了國際奧林匹克委員會（IOC）的壓力，國際奧會迫切希望別讓2024巴黎奧運因為俄羅斯入侵烏克蘭而變得支離破碎。

英國發這份聲明前，國際奧會最近才剛表示，他們正試著找出一條「途徑」，好讓俄羅斯、白俄羅斯運動員能以中立身分，在包括明年的奧運等賽事中重返賽場。

英國政府的聲明補充道：「有鑑於俄羅斯、白俄羅斯運動員是直接獲得國家資助和支持的，他們以中立身份參賽一事的可行性，令人嚴重關切。」

2024巴黎奧運組織委員會月初堅稱，他們將遵守國際奧會對於俄羅斯、白俄羅斯運動員是否能參加奧運的決定。

然而，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，只要俄羅斯自稱「特殊軍事行動」的俄烏戰爭仍在持續，就不該有俄羅斯代表團參加巴黎奧運。

烏克蘭威脅，若俄羅斯、白俄羅斯選手能夠參賽，他們就要抵制奧運。烏克蘭2012倫敦奧運拳擊重量級金牌得主烏希克（Oleksandr Usyk）表示，若俄羅斯選手獲准參賽，他們會因此贏得的，將是「鮮血、死亡、眼淚的獎牌」。

諸如此類的威脅，喚起人們對1970年代到1980年代冷戰時期抵制奧運的記憶，而這至今也還困擾著國際奧會，因此國際奧會也呼籲烏克蘭放棄抵制的想法。

國際奧會表示，抵制將違反奧林匹克憲章（Olympic Charter），讓俄羅斯、白俄羅斯代表參與奧運，是基於聯合國（UN）反對奧運活動出現區別對待的決議案。

自從烏克蘭遭到侵略後，許多體育主管機關不讓賽事在俄羅斯、白俄羅斯舉辦，也不讓這兩國的選手參賽，許多贊助商也終止合約，以對戰爭表達抗議。

英國政府今天補充，如果俄羅斯、白俄羅斯可以「結束他們自己發動的戰爭，就能為兩國運動員鋪平道路，讓他們全面回歸」國際體育界。

本月稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）參加了由英國主辦，有35位各國部長參加的線上會議，討論要禁止俄羅斯、白俄羅斯運動員參加2024巴黎奧運的呼籲。

他指出，有228名烏克蘭運動員、教練，因為俄羅斯的侵略而喪生。