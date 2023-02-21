快訊

歐盟發布首份假訊息報告：警告這兩國聯手操縱資訊已成威脅

好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

最新民調／藍營2024誰出線？侯友宜支持度狂勝郭、朱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁雙俄參加巴黎奧運 美、英、法等30國承諾支持

中央社／ 巴黎20日綜合外電報導
英國政府發表聲明表示，包括美國、英國、法國在內的超過30個國家，今天承諾會支持禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加包括2024巴黎奧運在內的國際體育賽事。 美聯社
英國政府發表聲明表示，包括美國、英國、法國在內的超過30個國家，今天承諾會支持禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加包括2024巴黎奧運在內的國際體育賽事。 美聯社

英國政府發表聲明表示，包括美國、英國、法國在內的超過30個國家，今天承諾會支持禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加包括2024巴黎奧運在內的國際體育賽事。

路透社報導，此舉增加了國際奧林匹克委員會（IOC）的壓力，國際奧會迫切希望別讓2024巴黎奧運因為俄羅斯入侵烏克蘭而變得支離破碎。

英國發這份聲明前，國際奧會最近才剛表示，他們正試著找出一條「途徑」，好讓俄羅斯、白俄羅斯運動員能以中立身分，在包括明年的奧運等賽事中重返賽場。

英國政府的聲明補充道：「有鑑於俄羅斯、白俄羅斯運動員是直接獲得國家資助和支持的，他們以中立身份參賽一事的可行性，令人嚴重關切。」

2024巴黎奧運組織委員會月初堅稱，他們將遵守國際奧會對於俄羅斯、白俄羅斯運動員是否能參加奧運的決定。

然而，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，只要俄羅斯自稱「特殊軍事行動」的俄烏戰爭仍在持續，就不該有俄羅斯代表團參加巴黎奧運。

烏克蘭威脅，若俄羅斯、白俄羅斯選手能夠參賽，他們就要抵制奧運。烏克蘭2012倫敦奧運拳擊重量級金牌得主烏希克（Oleksandr Usyk）表示，若俄羅斯選手獲准參賽，他們會因此贏得的，將是「鮮血、死亡、眼淚的獎牌」。

諸如此類的威脅，喚起人們對1970年代到1980年代冷戰時期抵制奧運的記憶，而這至今也還困擾著國際奧會，因此國際奧會也呼籲烏克蘭放棄抵制的想法。

國際奧會表示，抵制將違反奧林匹克憲章（Olympic Charter），讓俄羅斯、白俄羅斯代表參與奧運，是基於聯合國（UN）反對奧運活動出現區別對待的決議案。

自從烏克蘭遭到侵略後，許多體育主管機關不讓賽事在俄羅斯、白俄羅斯舉辦，也不讓這兩國的選手參賽，許多贊助商也終止合約，以對戰爭表達抗議。

英國政府今天補充，如果俄羅斯、白俄羅斯可以「結束他們自己發動的戰爭，就能為兩國運動員鋪平道路，讓他們全面回歸」國際體育界。

本月稍早，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）參加了由英國主辦，有35位各國部長參加的線上會議，討論要禁止俄羅斯、白俄羅斯運動員參加2024巴黎奧運的呼籲。

他指出，有228名烏克蘭運動員、教練，因為俄羅斯的侵略而喪生。

羅斯 希克

延伸閱讀

與普亭別苗頭！美國內停軍援聲起 拜登訪基輔明確表態「打多久、挺多久」

俄烏戰爭將滿周年 拜登突訪烏加碼軍援

澤倫斯基：北京此時挺俄將引發「世界大戰」

北京否認對俄軍援 澤倫斯基對中國喊話

相關新聞

自行車／財伯觀光果園賞櫻趣 騎宇老春季限定版

還記得去年差不多這個時候，被網路上財伯櫻花的照片吸引，決定開車到「宇老」停車後，再騎車出發去財伯賞櫻，今年得知櫻花盛開，立馬安排。👇去年因為疫情戴口罩。 原本這次也有考慮是不是跟上次一樣，從宇

禁雙俄參加巴黎奧運 美、英、法等30國承諾支持

英國政府發表聲明表示，包括美國、英國、法國在內的超過30個國家，今天承諾會支持禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參加包括2024巴...

體操／唐嘉鴻測試賽受傷 5大賽事恐全毀

體操名將唐嘉鴻原定前天出國，前進世界盃德國站，不料16日在國內測試賽受傷，造成左腳阿基里斯腱斷裂，今年5大賽事可能全部泡...

杜拜女網／瓦解對手7盤末點 詹家姊妹過頭關

杜拜女網賽繼續合體的詹家姊妹詹皓晴／詹詠然，今天首輪面對喬治亞卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）／俄...

影／唐嘉鴻召回檢測受傷 國訓執行長：不是由中心要求

東京奧運國手唐嘉鴻在臉書反映，由於被召回國訓中心測驗，導致阿基里斯腱全斷，今年世大運、亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽全部無...

體操／唐嘉鴻因召回測驗受傷 體育署發話了：這是訓練一環

東京奧運國手唐嘉鴻今天在臉書透露，由於被召回國訓中心測驗，導致阿基里斯腱全斷，今年世大運、亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦