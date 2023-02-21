自行車／財伯觀光果園賞櫻趣 騎宇老春季限定版

還記得去年差不多這個時候，被網路上財伯櫻花的照片吸引，決定開車到「宇老」停車後，再騎車出發去財伯賞櫻，今年得知櫻花盛開，立馬安排。👇去年因為疫情戴口罩。

原本這次也有考慮是不是跟上次一樣，從宇老開始出發，但過年到現在都只是休閒騎，而且胖了不少，想想順便減減肥、練練車好了😂，所以就來個「雙進宇老(秀巒)」。星期天一早6點出門，開車到內灣的停車場，整裝出發。

天氣沒有到非常冷，但是路線依舊非常硬，尤其一陣子沒碰公路車，真的有差，騎沒5公里就有想折返的感覺….但想到櫻花🌸不能放棄…

騎了19公里長爬坡後，終於來到宇老觀景台

太陽居然露臉🌞⋯⋯天氣真的很好👍但接下來外套準備穿起來。從宇老到財伯，首先要下滑10公里到秀巒大橋。下滑的時候身體不冷，但是心越來越涼，因為好陡啊⋯⋯下滑陡害怕，更害怕的是回程要「還」，終於到了「秀巒大橋」

接下來要到財伯，距離剩下6公里爬升420左右，真的也是不簡單，一方面剛剛才爬一個宇老

就這樣邊騎邊聊，看到眼前一片「櫻花林」終於「財伯」我們來了，滿滿的櫻花不誇張❤️這邊還免收門票超級讚👍

欣賞滿滿的櫻花後🌸該面對的還是要面對，回宇老。剛剛爬的6公里下滑一下就沒了，接下來的10公里爬升650左右，真的是好變態，我看到我的錶最大坡度25.7%…..😵‍💫我只能苦笑

還好路上的車子不多，終於讓我們再度回到「宇老觀景台」

難得第一次想騎車吃「臭豆腐」居然沒開

只好買「小米甜甜圈」止腰一下。剩下就是下滑回到停車場，完成「雙進宇老(秀巒)財伯賞櫻趣」騎完再去城隍廟覓食&我爸指定沙茶醬&伴手禮100種味道蛋糕

這次路線不用說，沒別的宇老就是硬🥺宇老往財伯的路線單程16公里，蠻建議可以車子停宇老，再開始出發，但下滑要注意安全，路不大小心會車，回程的爬坡我只能說「變態」，但看到滿滿的櫻花，我只能說「財伯明年見囉❤️」

也辛苦佳龍