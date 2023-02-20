杜拜女網／瓦解對手7盤末點 詹家姊妹過頭關

杜拜女網賽繼續合體的詹家姊妹詹皓晴／詹詠然，今天首輪面對喬治亞卡拉許妮可娃（Oksana Kalashnikova）／俄羅斯帕諾娃（Alexandra Panova），第2盤瓦解對手7個「盤末點」，最終以6：1、7：6（12：10）搶下16強門票。

詹家姊妹首盤一下場就破發成功，2：1時再連保帶破連下4局，以6：1先下一城。第二盤詹家姊妹雖首局就遭破發，第4局雖也回破，但第9局再度遭破，所幸第10局對手「盤末發球局」從0：40落後連趕4球破發成功，將戰局逼到「搶7」。

卡拉許妮可娃／帕諾娃「搶7」先取得6：5的盤末點，但第5個拿下盤數機會又遭詹家姊妹瓦解；詹家姊妹自己前2個「賽末點」雖也失手，不過7：8、9：10落後下也都化解危機，最終在第3個機會把握住勝利，以12：10拿下勝利。

詹家姊妹下一戰將遇俄羅斯卡琳斯卡婭（Anna Kaliskaya）、2019年法網奪亞軍的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），爭取8強資格。