影／唐嘉鴻召回檢測受傷 國訓執行長：不是由中心要求

東京奧運國手唐嘉鴻在臉書反映，由於被召回國訓中心測驗，導致阿基里斯腱全斷，今年世大運、亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽全部無法參賽。國家運動訓練中心執行長李文彬表示，對選手受傷表示遺憾，指賽前檢測是既定程序，也不是由中心要求。

唐嘉鴻質疑，在師大練習節奏這麼好，也一直在進步，為什麼出國前偏偏突然安排他改變場地回中心測驗，結果造成阿基里斯腱全斷裂！在學校好好練習真的這麼困難嗎？為什麼要強迫他回中心訓練。他能有今天是因為訓練的獨立性，很感謝有黃金計畫，但是黃金計畫的獨立性到底在哪裡？為什麼可以這麼不尊重選手隨意介入！

國訓中心執行長李文彬表示， 2月3日體操協會會議教練團討論相關唐嘉鴻訓練計畫，要安排國際裁判檢測，2月16、17日要在國訓中心進行。因為選手將到國外參加三站的比賽，爭取必要的積分，國際賽事競爭強度大，藉由國際裁判的觀點，選手可以做些修正。

李文彬說，唐嘉鴻是在16日尚未進行檢測之前，在做地板動作熱身的一個跳躍動作時，意外受傷。中心駐診醫師林瀛洲初步用超音波診斷，阿基里斯腱受傷，但不確定傷勢嚴重性，所以立即聯絡長庚的周文毅醫師進一步聯絡開刀事宜。

李文彬表示，亞奧運國家選手都要進國訓中心訓練，列入「黃金計畫」選手會擬定自己本身的訓練計畫，經由程序討論核可，申請到營外訓練。