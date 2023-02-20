體操／唐嘉鴻因召回測驗受傷 體育署發話了：這是訓練一環

東京奧運國手唐嘉鴻今天在臉書透露，由於被召回國訓中心測驗，導致阿基里斯腱全斷，今年世大運、亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽全部無法參賽，教育部體育署副署長洪志昌表示，選手碰到這種事一定會失望、沮喪，接下來會全力協助唐嘉鴻把傷治好。

洪志昌提到唐嘉鴻受傷過程，16、17日安排測試賽，準備昨天出發前往世界盃德國站，他在單槓項目結束，轉到地板動作時，賽前練習發生此事。

洪志昌表示，歷次重大賽事都會安排賽前測試，從2020年東京奧運、亞錦賽、去年世錦賽都有，由訓練團隊幫助選手檢視動作，看看有什麼瑕疵需要修正、調整之處，這是訓練參賽的一環。

他說：「之前這樣實施有很好效果，這是訓練參賽很重要的一部分。」

洪志昌表示，唐嘉鴻個人準備相當不錯，單槓動作也有創新，教練說他的狀況非常好，對受傷一定會感到失望，目前最重要就是術後復健，評估最慢6個月完成，前進亞運會比較勉強，全力挑戰10月奧運資格賽。

洪志昌強調，唐嘉鴻的地板落地動作影響較大，將全力協助療傷，好好幫他進行復健工作。