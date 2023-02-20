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排球／中華排協感謝企業協助 鼓勵選手積極向上

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華排球協會感謝企業協助，讓國內排球運動更加蓬勃發展。記者藍宗標／攝影
中華排球協會感謝企業協助，讓國內排球運動更加蓬勃發展。記者藍宗標／攝影

中華排球協會今天舉行112-115年企業贊助聯合簽約記者會，理事長龔建榮特別感謝這些企業的協助，愛護青年運動選手，讓國內排球運動更加蓬勃發展。

排協指出，歷年一步一腳印提升各級球隊參與，國小基層隊伍突破300隊，國中、高中、大專、成人隊伍都有顯著成長，四大盃賽（永信、媽祖、華宗、和家）動輒近乎400隊參加，同時進行使用比賽場地近20面。

政府鼓勵企業投入支援贊助體育政策，排協也積極尋求社會力量，協助推動排球運動、鼓勵選手積極向上，並於退休後任職企業，93年成立男子企業排球聯賽元年，98年企業六年增加女子組，至今已邁入企業18年，培養許多優秀及旅外選手，各大企業居功厥偉。

排協指出，長期支持比賽用球的Mikasa為國際排球總會（FIVB）國際賽事指定比賽用球，conti為協會審查合格比賽用球，兩大球商同時也支援主協辦及地方縣市辦理之國內賽事；玉山銀行秉於文化理念投入運動產業以「培育人才」之心，積極推動青年（少）年運動，引導青年（少）年遠離毒、賭等惡習，贊助辦理全國莒光盃中等學校排球賽。

另外，台中銀行歷年支持主辦國際性賽事均以冠名贊助，協助辦理大型賽事；芳茂企業長期贊助推動企業聯賽；美津濃公司製品為國際排球總會指定的比賽裝備廠商，襄助已近20年；Eleven Sport電視台簽下4年企業聯賽轉播合約。

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