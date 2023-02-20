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體操／還我公道！東奧國手唐嘉鴻痛訴被召回國訓測驗 致肌腱全斷亞運報銷

聯合新聞網／ 綜合報導
唐嘉鴻今在臉書痛訴，因召回國訓中心測驗，導致阿基里斯腱全斷。 中央社
唐嘉鴻今在臉書痛訴，因召回國訓中心測驗，導致阿基里斯腱全斷。 中央社

曾以國手身分出征東京奧運，繼李智凱之後，台灣另外一名重點體操選手，有「亞洲貓王」之稱的唐嘉鴻，於今天在個人臉書發表沈痛宣言，「我真的很難過，我人生最後一次世大運結束了！亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽都結束了！」原因是被召回國訓中心測驗，導致阿基里斯腱全斷所致。

唐嘉鴻臉書全文：

我真的很難過，我人生最後一次世大運結束了！亞錦賽、世界盃、亞運、世錦賽都結束了！

我真的搞不懂，我們在師大練習節奏這麼好，也一直在進步 為什麼出國前偏偏突然安排我改變場地回中心測驗，結果造成阿基里斯腱全斷裂！！在學校好好練習真的這麼困難嗎？為什麼要強迫我回中心訓練，我能有今天是因為訓練的獨立性，我很感謝有黃金計畫，但是黃金計畫的獨立性到底在哪裡？為什麼可以這麼不尊重選手隨意介入！到底是誰可以來幫助我們這些為國家拼命卻換來這樣結果的臺灣選手一個公道！

相關單位包括體育署及體操協會得訊後，正展開調查此事。

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