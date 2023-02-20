最年輕署長上任 鄭世忠盼提升台灣國際影響力

懸缺超過500天的體育署署長，今天終於由鄭世忠從代理署長林騰蛟手中接下印信，成為歷年最年輕體育署長的他喊出5點願景，尤其盼提升台灣體育的國際影響力。

前任署長張少熙2021年因東京奧運國手「經濟艙之亂」請辭，年僅47歲鄭世忠今天正式接任，成歷來最年輕的體育署長。他曾留學英國，是英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士， 這段期間的經歷成他與選手、教練到基層溝通的橋樑之一。

「英國是文化種族大融合，希望藉由這樣經驗，和不同種類選手有更好溝通。」曾任中華田徑協會副秘書長、中華奧林匹克委員會副秘書長和中華民國足球協會秘書長的鄭世忠，同時是國立體育大學競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長，他表示自己是基層出身，清楚基層聲音的重要性，未來會花更多時間與國家隊選手、教練到基層對話交流。

鄭世忠提出的5點目標，包括學校體育與運動產業結合、國訓中心招攬優秀人才、輔佐單項協會以社會為中心的網絡治理、打造最強中華隊和鼓勵弱勢群體。他期待各單項協會發揮國際體壇影響力，鼓勵單項協會舉辦國際賽，並爭取擔任國際運動組織職務，發揮國際體壇影響力。

鄭世忠也特別提到，希望提高運科中心人員的待遇，才能招攬最好人才、服務最好的選手，「期許運科中心層級拉高後，主管薪資待遇能和外界市場有相對等的待遇，總不能希望有很好營養師進來，他的薪水卻是大學生的薪水。」

包括成都世大運和杭州亞運都將在今年登場，鄭世忠也計畫屆時帶領中華代表團進場，親自到場為選手加油。