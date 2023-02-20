新任體育署長鄭世忠 盼當選手後盾提升運科人員待遇

灰色棉T代替西裝，新任體育署長鄭世忠展現零距離一面，求學和行政機關歷練，讓他願彎下腰傾聽選手聲音，為吸引更多優秀人才服務頂尖選手，他也盼能提升整體運科人員待遇薪資。

體育署長懸缺超過500多天，最終由年僅47歲的鄭世忠出任國內體育事務總舵手，成為歷來最年輕的體育署長，儘管有褒有貶，鄭世忠反而視為是種優勢，「因為年輕，所以思維更彈性，也可以更有活力，思想也不會跟現在年輕人脫節太多」。

鄭世忠為英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，而留學英國期間，與多個種族、文化的師長、同學互動的經驗，在潛移默化之間中，讓他學會傾聽不同文化的聲音，也成為他日後遊走於選手、協會之間重要利器。

鄭世忠曾任中華民國足球協會秘書長、中華民國田徑協會副秘書長、中華奧林匹克委員會副秘書長，行政歷練豐富，面對各個協會都有其立場，他接受中央社專訪時強調：「必須傾聽這些協會需求，不管他做的是對的或錯的事情，背後一定有它的邏輯在，你先尊重它的文化，尊重它的思維邏輯，你才能輔導它。」

儘管體育署身為各單項運動協會主管機關，鄭世忠卻不以「居高臨下」思維看待各協會，展現柔軟的身段，「我不認為要用管理角度看待協會 ，應該是要去服務這些協會，我們是他們的後盾」。

鄭世忠在接任署長前，任教於國立體育大學競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長，對於選手訓練、生活上可能會遇到的狀況都了然於心，他說：「我的學生都是研究生，有選手也有教練， 他們會和我分享各種事情， 平常聽也聽多了，比較能感同身受他們真正需要是什麼」。

總統蔡英文在2018年亞運前曾說過，「選手的需求，就是總統的要求」，鄭世忠除了將蔡總統一席話謹記在心，上任後也將付諸實行。

面對體育署與選手之間關係密不可分，鄭世忠表示，上任後將要求體育署人員在做任何事情，不能僅考量行政方便，而是要以選手聲音為主。

今年下半年世大運、亞運將接力登場，明年還有4年一度的體壇最大盛事巴黎奧運，後勤團隊準備工作尤為重要，鄭世忠秉持著一貫的想法，「選手需要什麼，我們盡力達成，回歸以服務選手為主的精神，每件事情判斷上，自然就不會偏移太多」。

台灣代表團在2018年亞運拿下史上次佳17金、19銀、31銅成績，在東京奧運更是以2金、4銀、6銅，締造隊史新猷，對於後繼者而言，都將是挑戰。

談到杭州亞運、巴黎奧運目標，鄭世忠不願被獎牌數所侷限，他直言，「選手和教練訓練這麼久，沒有一個人不想要奪金牌，整個團隊都想要奪金牌」。

比起設定奪牌目標，鄭世忠更重視培訓、比賽過程，給予選手充分支持，他相信成績自然會隨之呈現。

不僅以選手為主軸，鄭世忠目光還鎖定背後「做苦工」的運科團隊，將為運科人員爭取加薪，「因為這些運科人員是要服務全台最頂尖教練、選手，我們找的是最頂尖運科人員協助，要的是即戰力，如果要吸引好的運科人才，制度上勢必要做改變」。

除了為運科人員調薪，鄭世忠還拋出仿效一般公司在業績達標時，給予員工「紅利」的想法，他說：「運科人員協助選手拿到奧運金牌時，你怎麼去獎勵運科人員？不能說教練、選手有獎金，運科人員什麼都沒有，如果沒辦法回到以人為中心的思想，就沒辦法吸引人才進來。」