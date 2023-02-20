射擊／世界盃開羅站 吳佳穎10公尺空氣手槍獲第4

在埃及舉行的射擊世界盃開羅站，台灣好手「證件妹」吳佳穎，在女子10公尺空氣手槍決賽，以總分248.5分獲得第4名。

世界盃開羅站的女子10公尺空氣手槍共有53人出賽，依賽制規定，資格賽選手將進行6輪，每輪射擊10發，並且要在75分鐘內完成，再依照總分取前8名晉級決賽。

吳佳穎在資格賽分別射下94、97、95、98、96、95分，總分575分排在第6，順利闖進決賽。

在決賽當中，吳佳穎首輪意外失常僅繳出48分，但還好第2、3輪救回來，分別射下50.9、51.4分，順利以前3輪總分150.3分，獲得繼續進行第4輪和第5輪的機會。

只可惜吳佳穎第5輪又稍微失常僅射下48.8分，最終她以總分248.5分獲得第4名成績，沒能搶下獎牌。

依照女子10公尺空氣手槍賽制，決賽中8名選手需在限時內打完3輪各5發的比賽，並以總分決定第7、8名，接著剩餘的6名選手再打5發後，產生第5、6名，此時剩餘的4名選手將再打5發後，決定第4名和銅牌選手。

進入冠軍戰的2名選手之前成績歸零，將採取PK賽制，每打一發就會計算一次分數，分數高者獲得2點積分、平手各拿1點，率先取得16點的選手奪冠。