射擊／世界盃開羅站 吳佳穎10公尺空氣手槍獲第4

中央社／ 台北19日電
吳佳穎。圖／體育署提供
吳佳穎。圖／體育署提供

在埃及舉行的射擊世界盃開羅站，台灣好手「證件妹」吳佳穎，在女子10公尺空氣手槍決賽，以總分248.5分獲得第4名。

世界盃開羅站的女子10公尺空氣手槍共有53人出賽，依賽制規定，資格賽選手將進行6輪，每輪射擊10發，並且要在75分鐘內完成，再依照總分取前8名晉級決賽。

吳佳穎在資格賽分別射下94、97、95、98、96、95分，總分575分排在第6，順利闖進決賽。

在決賽當中，吳佳穎首輪意外失常僅繳出48分，但還好第2、3輪救回來，分別射下50.9、51.4分，順利以前3輪總分150.3分，獲得繼續進行第4輪和第5輪的機會。

只可惜吳佳穎第5輪又稍微失常僅射下48.8分，最終她以總分248.5分獲得第4名成績，沒能搶下獎牌。

依照女子10公尺空氣手槍賽制，決賽中8名選手需在限時內打完3輪各5發的比賽，並以總分決定第7、8名，接著剩餘的6名選手再打5發後，產生第5、6名，此時剩餘的4名選手將再打5發後，決定第4名和銅牌選手。

進入冠軍戰的2名選手之前成績歸零，將採取PK賽制，每打一發就會計算一次分數，分數高者獲得2點積分、平手各拿1點，率先取得16點的選手奪冠。

吳佳穎

延伸閱讀

海軍反艦型沱江艦載台明日投開標 將部署增程型雄三

陸軍成功嶺104旅步槍打靶膛炸 射手及助教受傷送醫

射擊／世界盃雅加達站 吳佳穎25公尺火藥手槍獲第4

中科院今年首次「倒L」飛彈射擊 最大彈道高度10萬呎

相關新聞

跆拳道／亞青金牌越級挑戰 謝宗佑踢下盟主奪世大運國手資格

攸關成都世大運跆拳道對練國手資格的選拔賽，今天進行最終的盟主挑戰賽，來自樹林高中的謝宗佑踢館成功，拉下男子74公斤級的盟...

女足／重返世界盃失利 賴麗琴要當教練補上遺憾

離相隔32年的女足世界盃門票只差一步，中華女足隊仍差了一點，今天在2023紐澳女子世界盃門票「10搶3」洲際附加賽遭巴拉...

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

中華女足隊爭取2023紐澳女子世界盃門票，「10搶3」的洲際附加賽必須連勝2場，今天首戰碰巴拉圭隊，中華隊一度取得2：0...

「無關緊要先生」變身王牌四分衛 舊金山掀「柏來瘋」

台裔球星林書豪加盟鋼鐵人再引話題，他的家鄉舊金山灣區最近則掀起「柏來瘋」；去年NFL選秀最後1位被選上的「無關緊要先生」...

木棒聯賽／陳彥廷完封勝 羅東高工首闖16強

高中木棒聯賽第二階段最後一天賽事，16強隊伍全數出爐，羅東高工藉著陳彥廷演出完封秀，以6比0擊敗彰化藝中，由於剛轉型木棒...

PGA／拿棉條開對手玩笑遭批性別歧視 老虎伍茲致歉

美國高球名將老虎伍茲在車禍後近8個月重回PGA巡迴賽，但卻因為在捷恩斯邀請賽開了疑似性別歧視的玩笑，讓此事蒙上陰影。他今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦