跆拳道／亞青金牌越級挑戰 謝宗佑踢下盟主奪世大運國手資格

攸關成都世大運跆拳道對練國手資格的選拔賽，今天進行最終的盟主挑戰賽，來自樹林高中的謝宗佑踢館成功，拉下男子74公斤級的盟主魏晟吉，成為唯一一位以高中在學生身分取得世大運門票的選手。

成都世大運原本2021年就要舉行，受新冠肺炎疫情影響二度延期，最後訂於2023年7月28日至8月8日舉行。中華跆拳道協會選拔辦法修訂後，原當選者為盟主，去年12月舉行挑戰賽選拔賽，各量級第一名為挑戰者，由廖家興出任世大運代表隊總教練，教練團有吳明傑、陳彥羽。

盟主賽三戰兩勝制，盟主享1勝優勢，其中男子87公斤級盟主、國立體大李孟恩因傷棄賽，台灣體大簡俊仁直接當選，女子57公斤為東京奧運銅牌羅嘉翎所屬量級依競賽規程擇日再選拔，因此挑戰賽目前誕生15名國手，謝宗佑也成為唯一連勝兩場挑戰成功的選手。

跆拳道啟蒙很早的謝宗佑，因道館離家近想去動一動，結果就一路踢到現在；他小學曾受表哥影響學圍棋，後來實在不感興趣坐不住，就專注於跆拳道訓練，去年奪下胡志明市亞洲U18錦標賽金牌，今年更選上世大運國手。

「有點不可思議，先輸一場的壓力，感覺不能有一點失誤，第二場才有跟對方平起平坐的感覺。」自認信心不足的他也感謝身邊親友不斷給他希望，「其實我國中成績不好，高一全中運第七，高二沒選到，還好暑假有國手選拔，選上又拿到金牌後，才慢慢有好成績。」

2019年拿坡里世大運雙金得主、東奧國手蘇柏亞，女子53公斤級首戰就擊退代表東華大學的挑戰者陳芷蝶，蟬聯國手資格，對於生涯第二次世大運，力求好好訓練不要想太多。

蘇柏亞前年東奧首戰落敗，也無緣復活賽，回國後還扭傷腳，低潮了一陣子，「那時候當然會低落，但沒有很嚴重，我常出去散心，很多人在支持我，我也不想讓他們擔心，很快就調適。」

蘇柏亞的彰師大學姐馬婷霞，在女子73公斤以上級，面對代表台灣師大、身高183公分的潘韵慈強力挑戰首戰吞敗，第二場也陷入僵局，首回合4：4優勢判定勝，第二回合1：1僵局在時間終了前上端旋踢命中，再以5：2拿下，生涯第三度當選世大運國手。

去年瓜達拉哈拉世錦賽打進八強的台灣體大選手邱義睿，也保住男子68公斤級的盟主地位，當時他在八強被南韓選手逆轉，記取教訓努力改變比賽習慣，他說：「領先或平手時，會只想防禦、閃躲，一直跑反而被得分，當然習慣沒那麼容易改變，但我一直逼自己領先時積極搶攻。」

跆拳道對練競賽規則，在東京奧運後做出修改，最明顯改變是採三戰兩勝回合制，每回合比分相同，會依照攻擊點數判定，即每回合同分也會產生勝方。

馬婷霞表示，新規則對她影響較大的是體能，由於是第三次參加世大運，加上因疫情近3年沒打國際賽，新規則鼓勵積極進攻，笑說自己年紀較大是負擔，必須好好操練體能。

「近身攻擊的違規判定很嚴格。」蘇柏亞表示，新規則在抓人、推人動作很嚴格，近身纏鬥要顧及是否犯規，攻擊也容易失去重心，都有吞警告可能，要加速適應。

廖家興指出，經過一整天觀察，選手還是需要加強得分能力，尤其女選手打到最後進攻單調，技法不夠多元，對新規則的適應明顯不夠，「新規則讓比賽節奏快，國內可能選手彼此熟悉，戰術比較保守，國際賽對手一下就猛攻，節奏很容易一下被帶走。」

世大運代表隊部分有入選亞運培訓隊的選手，將於21日出國參加加拿大、美國與荷蘭公開賽，全體世大運國手要到3月參加奧地利公開賽，但要等相關程序獲得批准才能確定。