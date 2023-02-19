女足／重返世界盃失利 賴麗琴要當教練補上遺憾

離相隔32年的女足世界盃門票只差一步，中華女足隊仍差了一點，今天在2023紐澳女子世界盃門票「10搶3」洲際附加賽遭巴拉圭逆轉，率先攻破球門的賴麗琴遺憾說，全隊都拚盡全力，可惜沒能完成目標。

「我們有個決心，希望爭取今天這場勝利，很不幸沒有辦法晉級，相信每個隊友都盡全力完成這場比賽。」34歲的賴麗琴特別感謝體育署、國訓中心和一路支持的政府機關幫助，以及今天特別到場的球迷，「今天差一點點，我們會更努力的。」

中華女足曾參與1991年首屆世界盃，且靠預賽最終戰2：0力退奈及利亞晉級8強；再度挑戰世界盃資格，中華女足去年亞洲盃附加賽錯過機會，但「10搶3」的洲際附加賽若能搶下分組第一，仍可前進世界盃，可惜今天一度2：0領先沒能維持，先遭巴拉圭追平，包欣玄延長賽的12碼機會又踢飛，最終在「PK大戰」敗陣。

今年沒能達成前進世界盃的目標，賴麗琴透露，選手生涯可能無法完成站上世界盃夢想，但未來計畫投入基層足球的推廣，培養台灣選手打下扎實的基本功，幫助下一批選手往世界舞台靠近，「相信我們會前進世界盃。」