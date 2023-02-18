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木棒聯賽／陳彥廷完封勝 羅東高工首闖16強

中央社／ 台北18日電
陳彥廷。 學生棒球聯盟提供
陳彥廷。 學生棒球聯盟提供

高中木棒聯賽第二階段最後一天賽事，16強隊伍全數出爐，羅東高工藉著陳彥廷演出完封秀，以6比0擊敗彰化藝中，由於剛轉型木棒組球隊，首度挺進16強，創隊史紀錄。

羅工、彰藝為進入16強而戰，羅工一開局就先得2分，4局下彰藝投手控球出現問題，在滿壘局面2度出現保送，讓羅工再添2分；到了6局下，羅工再拿2分，一路維持領先。

羅工的高一投手陳彥廷表現出色，以69球完封7局，只被敲出3安打，投出4次三振，沒有四死球，拿下勝投。羅工總教練何昱德表示，這次只有3個先發投手，其他投手要兼野手，陳彥廷比較不會緊張，因此關鍵戰派他先發，今天投得很好，這次已經拿到3勝，是晉級最大功臣。

羅工總共帶17人參賽，高三生僅5人，今年轉型木棒組邁入第3年，前2年都在第一階段止步，今年可以說是大躍進。何昱德說，今年是選手發揮出最高水準的一年，本來預期進到第二階段，「感謝選手，讓我帶隊第3年就打到第三階段。」

另外，平鎮高中普門中學都提前結束比賽，拿下分組第一，平鎮以11比0提前4局輕取屏東高中；普門則是8比1提前6局打敗壽山高中。北科附工則是靠著賴胤豪成功關門，以4比3逼退大理高中，以分組第一晉級。

大溪高中、西苑高中同樣都在關鍵晉級戰獲勝，大溪以2比1撂倒陽明高中，西苑則是8比1五局扣倒大同高中，搶下16強門票。成德高中與興大附農自第一階段再度碰頭，成德以5比0前進16強。台東體中對上善化高中則是靠著陽念祖開轟定江山，以3比2險勝晉級。

16強分別是普門中學、壽山高中、台東體中、羅東高工、鶯歌工商、西苑高中、高苑工商、大理高中、北科附工、三民高中、美和高中、成德高中、大溪高中、南英商工、穀保家商、平鎮高中。20日起將展開第三階段賽事。

羅東高工首闖16強。 學生棒球聯盟提供
羅東高工首闖16強。 學生棒球聯盟提供

普門中學 平鎮高中 穀保家商

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