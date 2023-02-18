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PGA／拿棉條開對手玩笑遭批性別歧視 老虎伍茲致歉

中央社／ 洛杉磯17日綜合外電報導
美國高球名將老虎伍茲在車禍後近8個月重回PGA巡迴賽。歐新社
美國高球名將老虎伍茲在車禍後近8個月重回PGA巡迴賽。歐新社

美國高球名將老虎伍茲在車禍後近8個月重回PGA巡迴賽，但卻因為在捷恩斯邀請賽開了疑似性別歧視的玩笑，讓此事蒙上陰影。他今天否認有那樣的想法，但仍為此道歉。

路透社報導，老虎伍茲（Tiger Woods）重新回到高球場出戰捷恩斯邀請賽（The Genesis Invitational），一如往常成為場上眾人關注焦點，但並非所有目光都放在他的表現上。

老虎伍茲這名生涯15次拿下大賽冠軍的好手，發現自己陷入另一個爭議之中。他昨天出賽時，被攝影機拍到開玩笑把一個衛生棉條遞給同組選手湯瑪斯（Justin Thomas）。畫面在網路上傳開，被批評是性別歧視舉動。

當時老虎伍茲在第9洞擊球比湯瑪斯遠之後，他被拍到把一個棉條塞到湯瑪斯手中，湯瑪斯很快鬆手讓棉條落地，兩人隨後大笑。

但許多人並不覺得這多有趣，他們在社群媒體批評現年47歲的老虎伍茲，認為他的行為是性別歧視，暗示湯瑪斯的揮桿像女孩一樣。

老虎伍茲在次輪最後4洞吞下3個柏忌後，打出高於標準桿3桿的74桿，這讓他可能無緣晉級週末進行的後兩輪比賽。

老虎伍茲在打完次輪後，被問到棉條事件時表示：「如果我冒犯到任何人，那不是出於本意，只是朋友間鬧著玩。」

「但如我所說，若我以任何方法、方式或形式冒犯到任何人，我感到抱歉，我並非有意如此。」

「這只是我們很常對彼此開的玩笑，沒想到會引起網路熱議。」

老虎伍茲 Tiger Woods

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