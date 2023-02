PGA／拿棉條開對手玩笑遭批性別歧視 老虎伍茲致歉

美國高球名將老虎伍茲在車禍後近8個月重回PGA巡迴賽,但卻因為在捷恩斯邀請賽開了疑似性別歧視的玩笑,讓此事蒙上陰影。他今天否認有那樣的想法,但仍為此道歉。

路透社報導,老虎伍茲(Tiger Woods)重新回到高球場出戰捷恩斯邀請賽(The Genesis Invitational),一如往常成為場上眾人關注焦點,但並非所有目光都放在他的表現上。

老虎伍茲這名生涯15次拿下大賽冠軍的好手,發現自己陷入另一個爭議之中。他昨天出賽時,被攝影機拍到開玩笑把一個衛生棉條遞給同組選手湯瑪斯(Justin Thomas)。畫面在網路上傳開,被批評是性別歧視舉動。

當時老虎伍茲在第9洞擊球比湯瑪斯遠之後,他被拍到把一個棉條塞到湯瑪斯手中,湯瑪斯很快鬆手讓棉條落地,兩人隨後大笑。

Yes, Tiger Woods 100% handed Justin Thomas a tampon after he outdrove him. pic.twitter.com/VJbfldyXhw