拳擊／曾是拳后陪練員 李承威、林囿世錦賽自己當主角

2023年國際拳擊錦標賽國手選拔賽，今天在國訓中心畫下句點，曾分屬林郁婷、陳念琴陪練員的李承威、林囿，輪到自己當主角，月初在拳擊金腰帶系列賽鍍銀的劉千綾，也取得生涯首次世錦賽國手資格。

此次選拔主要選出3月在印度新德里的女子拳擊世錦賽、5月於烏茲別克塔什干的男子拳擊世錦賽，以及暫定於6月在曼谷舉行的泰國公開賽國手，其中東奧「四金釵」吳詩儀、林郁婷、黃筱雯與陳念琴，以及亞錦賽銅牌賴主恩直接徵召，所屬量級不進行選拔。

李承威就讀鶯歌工商時期，就被教練曾自強拉上來當林郁婷的陪練員，林郁婷亞錦賽、世錦賽金牌、亞運銅牌，到征戰東奧，都有他的貢獻，是團隊中當陪練員最久的一位。

此次李承威選上男子57公斤級國手，先前也拿到杭州亞運代表權，過去每逢選拔甚至全運會，都被陳柏亦壓制。陳柏亦是黃筱雯指導教練劉宗泰的外甥，李承威整整6年沒贏過對方，感到挫折的他，向教練提出退役改打職業賽賺獎金的想法，「輸一次、兩次還會覺得是自己的問題，但整整6年，遇到都輸都沒選上，就開始自我懷疑，走這條路是對的嗎？」

曾自強則說：「承威技術沒問題，但一直當陪練，鼓勵他說人生沒有永遠是贏家，他成就了郁婷犧牲了自己，就再拚一次，不要每次都以林郁婷陪練亮相，看能不能突破。」

後來李承威放棄補充役，改服體育替代役，持續在培訓隊磨練，去年亞運選拔終於擊敗陳柏亦，林郁婷笑說：「跟他聊了很多，不知道哪一段對他起作用，但可能是他也參與我東奧挫敗，重新振作拿到世錦賽金牌的過程激勵到他，很感謝他過去的付出，也很高興他取得突破。」

林囿也是與陳念琴搭配最久的男子陪練員，取得男子67公斤級代表權，生涯二度當選世錦賽國手，指導教練柯文明說，林囿手長腳長、左右開弓，可以針對不同的假想敵模擬。

林囿跟李承威同樣都有陪練久了，回到自己的賽場時，跟不上男子賽事強度的狀況，柯文明指出，林囿選上後，會加高訓練強度，讓林囿熟悉強度。