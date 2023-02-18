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足球／31歲前英超球員土耳其失聯12天 挖出遺體證實命喪強震

聯合新聞網／ 綜合報導
前英超球員阿特蘇證實命喪土耳其強震。 路透社
前英超球員阿特蘇證實命喪土耳其強震。 路透社

曾效命埃弗頓、切爾西和紐卡斯爾等英超球隊的迦納國腳阿特蘇(Christian Atsu)，31歲的他如今在土耳其聯賽踢球，在土耳其強震發生後便一直失聯，於今天最新報導指出，經紀人方面證實他的遺體被找到，各界聞訊，紛紛表示哀悼之意；另有消息指出，其實阿特蘇本來有機會逃過死劫，原來他在5日就已買好機票要離開土耳其，卻因渴望證明自己而決定留了下來，結果碰上這場劫難。

阿特蘇的經紀人塞切爾(Nana Sechere)今天在推特寫上，「我懷著最沉重的心情，向所有為他祈禱的人宣布不幸的消息，阿特蘇的遺體今天早上被發現了。我向他的家人和親人表示最深切的哀悼，感謝大家的祈禱和支持。」

土耳其強震發生當下，阿特蘇所居的11層大樓倒榻，住在9樓的他就失去音訊，引發各界的關注，不過，隨著救援黃金72小時過去，一直未能尋獲，終於在強震過後12天的時間，被發現遺體，還找到他的手機及鞋子。

阿特蘇去世消息傳出後，包括英超球隊、土耳其聯賽球隊Hatayspor及迦納國家隊，均表達哀悼之憶，痛失一位年輕好手。

阿特蘇曾在英超三支球隊踢過121場比賽，2021年才轉戰土耳其聯賽。強震前的2月5日的一場比賽中，還為球隊踢進一球，不過，有消息指稱，就是因為踢進這一球，讓原本已經買好機票要轉隊離開的的他就改變心意，留在球隊繼續效命來證明自己，結果就遇上這場強震，天人永隔。

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