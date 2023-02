足球／31歲前英超球員土耳其失聯12天 挖出遺體證實命喪強震

曾效命埃弗頓、切爾西和紐卡斯爾等英超球隊的迦納國腳阿特蘇(Christian Atsu),31歲的他如今在土耳其聯賽踢球,在土耳其強震發生後便一直失聯,於今天最新報導指出,經紀人方面證實他的遺體被找到,各界聞訊,紛紛表示哀悼之意;另有消息指出,其實阿特蘇本來有機會逃過死劫,原來他在5日就已買好機票要離開土耳其,卻因渴望證明自己而決定留了下來,結果碰上這場劫難。

阿特蘇的經紀人塞切爾(Nana Sechere)今天在推特寫上,「我懷著最沉重的心情,向所有為他祈禱的人宣布不幸的消息,阿特蘇的遺體今天早上被發現了。我向他的家人和親人表示最深切的哀悼,感謝大家的祈禱和支持。」

It is with the heaviest of hearts that I have to announce to all well wishers that sadly Christian Atsu’s body was recovered this morning



My deepest condolences go to his family and loved ones. I would like to take this opportunity to thank everyone for their prayers and support