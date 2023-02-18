桌球／38歲黃怡樺寫傳奇！攜手19歲黃愉偼WTT女雙奪冠

世界桌球職業大聯盟（WTT）杜塞道夫站女雙組於稍早展開決戰，由來自台灣的黃怡樺、黃愉偼對上法國組合史蒂芬妮（Loeuillette Stephanie）以及歐西安（Guisnel Oceane），「雙黃配」在比賽過中頻頻壓制對手，最終以總比分3：0橫掃封后。

首盤，雙黃配從未落後，甚至在開局連得四分獲得4：0的大好開頭，雖然在之後的過程中三度被對手追至一分差，但兩人總是能及時回穩，再度將比分拉開。最終以11：8拿下第一盤。

第二盤情況基本與前一盤類似，除了曾戰成1：1平手外，史蒂芬妮和歐西安全程都在苦苦追趕雙黃，雖然四度將差距縮至一分，卻也未能取得超前，讓黃怡樺、黃愉偼在第二盤用11：9取得聽牌。

末盤，法國組合亟欲扳回頹勢，在開局打出絕佳氣勢取得領先。但在獲得8：5的優勢，離拿下第三盤僅差一步時，兩人卻後繼無力，被雙黃一口氣連得六分，成功在聽牌局以11：8戴上桂冠。

38歲黃怡樺與19歲黃愉偼為師徒組合，兩人皆來自合作金庫桌球隊。在本次系列賽中，他們自16強起一路以總比分3：1、3：0、3：1闖入總決賽，最後又用3：0拿下冠軍，可說是技壓群雄。