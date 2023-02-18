足球／32年來最接近世界盃一次 中華女足拚門票不留憾

去年2月亞洲盃挫敗，中華女足沒有太多時間原地踏步，明日世界盃洲際附加賽首戰巴拉圭，將決定能否更靠近世界盃一步，隊長王湘惠期待能連過2關晉級，不要再留遺憾。

2023紐澳女子世界盃將於7月20日開踢，明起在紐西蘭進行「10搶3」的洲際附加賽，10支隊伍分成3組，採單淘汰制，僅分組冠軍可搭上世界盃的末班車，而中華則和巴拉圭、巴拿馬與巴布亞紐幾內亞同組。

中華女足過去曾踢進1991年首屆世界盃，靠著預賽最後一戰以2比0力挫奈及利亞，勇闖8強，儘管接下來不敵美國、無緣晉級，但1991年11月21日踢進世界盃8強的這一天，寫下中華女足隊史最璀璨的一頁。

一晃眼已近32年，中華女足始終無緣再次擠進世界盃窄門，直到國際足球總會（FIFA）決定擴增女足世界盃參賽隊伍，從24隊增加至32隊，讓台灣女足看到久違的希望。

中華女足去年出征印度亞洲盃，受陣中多名主力確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）缺陣衝擊，戰力大打折扣，先是與菲律賓鏖戰至「PK大戰」後落敗，亞洲盃附加賽又不敵越南，二度與世界盃門票擦身而過。

亞洲盃失利的經歷深深烙印在每名球員心裡，無論是場上的蔡明容、蘇育萱，或是因染疫而只能透過線上直播隔空為隊友加油的賴麗琴、王湘惠，即使時隔1年，回想起當下仍大嘆可惜。

「事實就是這樣子，沒有必要再為那件事情難過，因為我們還有機會。」蔡明容選擇往前看，將目光放在附加賽，她表示，這1年來大家對於進攻、防守方向更清楚，從赴美國、泰國移地訓練到為備戰做最後衝刺，「我覺得我們準備好了，希望可以順利拿下門票」。

1年前擁有提前挺進2023紐澳女子世界盃的機會，卻以遺憾收場，王湘惠直言：「很多事情真的沒辦法控制，希望今年不要再發生這樣的遺憾。」

亞洲盃深刻的體悟，更激勵年輕球員成長，王湘惠都看在眼裡，她提到，前進世界盃的機會在一生當中並不會常常出現，年輕球員在明白這個道理後，在心中埋下種子，同樣也嚮往能站上世界盃的舞台。

去年亞洲盃附加賽，中華女足對戰泰國隊一役，現年21歲的蘇育萱單場獨進兩球，表現吸睛，可惜後來輸給越南，成為她心中的痛，這一年來她除了參與國家隊訓練，還自聘體能教練，訓練份量加重，蘇育萱卻不以為苦，「想著當時的痛，進而督促自己，如果我現在要偷懶，比賽時如何對付那些對手，我告訴自己不能偷懶，因為如果失敗的話，會比現在還痛」。

從亞洲盃到在紐西蘭舉行的世界盃洲際附加賽，也是台灣女足32年以來最接近世界盃的一次，王湘惠義無反顧繼續扛起隊長重任，參與中華女足大小戰役的她有感而發地說：「對我來講，其實在國家隊每一場比賽都很困難，沒有容易的，因為我們要面對的其實都是比較強的國家，都很艱難」。

王湘惠期待能成為年輕球員的榜樣，並能夠一同攜手創造歷史，「這個成就不是為了留名，而是想要有過進軍世界盃的經歷」，她更期待的是，能有機會與世界的足球強國一較高下。

中華女足若要進軍世界盃，必須在附加賽拿下2連勝才能出線，19日對戰巴拉圭，若能取勝，接下來在23日擊敗巴拿馬與巴布亞紐幾內亞之間勝隊後，就能重返世界盃舞台。

儘管每一場都背負著輸不得的壓力，但王湘惠仍對中華女足充滿信心，她說：「我們有能力拿到門票，也希望在結果還沒有出來之前，大家對我們都要抱持著信心。」

女足國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃

進軍世界盃從遙不可及，到近在咫尺，中華女足老將賴麗琴、蔡明容預計今年從國家隊退休，期盼能透過「10搶3」的洲際附加賽一圓世界盃夢想，為國家隊生涯劃下完美句點。

中華女子足球代表隊明在2023紐澳女子世界盃洲際附加賽亮相，只要連拿2勝，就可自1991年後、相隔32年再次重返世界盃舞台。

1991年才創賽女子世界盃，當年僅12隊參賽，台灣娘子軍首度參賽就踢進8強，然而這段昔日榮光，對現役中華女足代表隊球員都很陌生，多數球員在第1屆世界盃開踢時甚至還未出生，只能靠著前輩轉述或新聞報導，拼湊出當年的輝煌時刻。

事實上「世界盃」對不少中華女足球員而言，是從未懷抱過的夢想，隊長王湘惠就承認：「以前覺得世界盃真的很遠。」

隨著2023紐澳女子世界盃從24隊擴增至32隊，無論是老將王湘惠、賴麗琴、蔡明容，或是年輕一輩的蘇育萱，才開始對世界盃的舞台有了憧憬。

蔡明容表示，在得知2023年世界盃隊伍擴增時，就覺得台灣女足應該是有機會，「也是因為覺得很有機會，去年亞洲盃沒有成功拿到門票，當下會覺得比較可惜。」

賴麗琴小時候因為姊姊而與足球結緣，到後來成為國家隊前鋒線要角，今年8月即將邁入35歲，她預告，在紐西蘭舉行的世界盃洲際附加賽可能是她最後一次披上國家隊戰袍出賽。

今年1月剛滿34歲的門將蔡明容也透露，球員生涯可能會在今年告一段落。

賴麗琴已規劃將棒子交給年輕人，並看好新秀蘇育萱、李翊汶等人，未來有機會成為國家隊主力，經歷無數戰役的她，面對比賽心態始終如一，她緩緩地說出4個字「全力以赴」，不管發生什麼事，都希望做好自己的本分。

賴麗琴的球員生涯在步入尾聲之際，有機會見證中華女足二度躋身世界盃舞台，她眼神充滿著期待，她說：「希望有這個機會，且上場能夠進球，不然球踢那麼久，層級沒再提昇的話，會覺得有點失望。」

現年35歲的王湘惠同樣是國家隊常客，不過她強調，現階段唯一的目標就是希望能踢世界盃，之後再去思考國家隊退役的事。

顏士凱獨特魅力集結最強女足國家隊 盼攜手踢進世界盃

身段柔軟、願意接納傾聽不同聲音，讓現年53歲的顏士凱，成功打動已退休的包欣玄等人重披國家隊戰袍，組成最強國家隊，第3度執掌兵符的他也盼與球員攜手踢進女子世界盃。

中華女子足球代表隊明天在2023紐澳女子世界盃洲際附加賽登場，只要連拿2勝，就可自1991年後、相隔32年再次重返世界盃舞台。

顏士凱過去曾是輔大足球隊的成員，也曾是醒吾商專（醒吾科大前身）女足教練團的一員，儘管沒有顯赫國手經歷，卻是近年中華女足不可或缺的要角，因為近10年來，他3度出任執掌國家隊兵符，他開玩笑說，自己最大的不同就是：「年齡。」

特別的是，台灣木蘭足球聯賽共有6隊，顏士凱並未執教其中任何一隊，沒想到這反倒成為他的優勢，他承認，正因沒有任何子弟兵，反而可以用更客觀、公平的角度看待每名選手，找出能應付國際賽的可用之兵。

另一方面，台灣目前僅有3名通過亞足聯B級公約認證的講師，也是台灣目前等級最高的講師，顏士凱正是其中之一，因此陣中很多球員都曾在教練講習時接受顏士凱的指導，廣義上都算是他的學生，其中也包括隊長王湘惠。

日前中華足協公布出征世界盃洲際附加賽中華女足代表隊23人名單，攤開球員陣容，不僅結合老中青三代，甚至就連已在美國擔任工程師、近年淡出台灣足壇的包欣玄、林雅涵等人，都再次披上國家隊戰袍。

曾擔任過顏士凱助理教練的方靖仁就透露，顏士凱身段柔軟，聽得進去各種建議和聲音，所以跟球員間沒什麼距離，「這就是顏總個人的魅力與特質，也讓球員願意幫他賣命。」

包欣玄在2020年木蘭聯賽單季踢進21球，不僅拿下金靴獎，還打破聯賽單季最多進球紀錄，隔年她宣布後退休返美，在IC產業擔任工程師，去年國家隊曾試圖徵召她返台效力，可惜沒能如願，這次顏士凱出任總教練，不僅成功打動包欣玄暫時放下工作出山，甚至1月就已提前和國家隊會合並參與集訓。

看著這份名單，顏士凱解釋選人用意，他提到，與資深球員彼此間熟悉，希望借重其經驗，而占大宗的中生代球員則結合木蘭聯賽各隊主力，再透過年輕小將的速度活絡球隊，創造彼此良性競爭。

這次在紐西蘭舉行的洲際附加賽，將是中華女足32年以來距世界盃最近的一次，若能督軍率隊重返世界盃，將有機會在台灣女足史上留名。

顏士凱搖搖頭說：「我真沒有想過留名這事，真的要留名，要進去裡面才能留名，我們現在都還在拚資格。」

中華女足準備附加賽近1年時間，距離世界盃只差最後2勝，顏士凱想要藉由呈現高品質的球賽內容，回應外界的質疑，他表示，過去大家總是以男足世界強隊做為追求的目標，他期待女足這次也能展現高水準的比賽內容，做為台灣各級球隊的示範。