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田徑／選手不堪高溫 世界田總籲長跑與夏季賽事分開辦

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導
長跑項目在夏天比賽對選手不利。 美聯社
長跑項目在夏天比賽對選手不利。 美聯社

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊今天表示，由於氣候變遷緣故，長跑項目可能會跟夏季的重要賽事分開辦，因為各界愈來愈擔心高溫天氣下的參賽者安危。

法新社報導，夏季奧運會和世界田徑錦標賽（World Athletics Championships）傳統上都在7月至8月間舉行，但柯伊（Sebastian Coe）指出，天氣變熱帶給長跑選手愈來愈大的問題。

2021年舉辦的日本東京奧運，許多選手都在極端高溫和潮溼狀況下費勁地出賽。

東京奧運籌辦單位把競走和兩場馬拉松移至東京以北800公里的北海道札幌舉行，就是希望天氣能涼爽些。然而，期望卻落空了，因為北海道當時正遭到熱浪侵襲。

澳洲明天將舉辦世界越野錦標賽（World AthleticsCross Country Championships），柯伊今天說：「這是很重要的問題，因為現實是我們目前活在一個變化非常快的世界，氣候變遷在很多方面影響我們所做的事情。」

「我認為我們未來必須用一種非常不同的方式看待賽程。在可預見的未來，我看不出任何迫切的（高溫）挑戰可以獲得解決。」

他還說：「所以我認為，我們必須耗費大量時間思考賽程安排，或許…把一些更艱難的長跑項目跟夏季舉辦的世界錦標賽分開。」

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